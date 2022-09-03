KOAH tespiti yapan yapay zeka modeli Teknofest’te birinci oldu

Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri geliştirdikleri KOAH tespiti yapan yapay zeka modeli ile Teknofest’te Türkiye birincisi oldu. Projenin danışman öğretmeni Asım Barut ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi yazılım takımı Meliora, danışman öğretmen Asım Barut, öğrencileri Orhan Yağızer Çınar, Utku Özmelioğlu ile birlikte geliştirdiği ’’Ses İşleme Teknolojileri ile KOAH Tespit Analiz projesi Teknofest 2022 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu. Ordu ilinde yapılan yarışmada en iyi sunum ödülünü kazanarak finale kalan proje Samsun’da gerçekleştirilen finallerde ise Sağlıkta yapay zeka yarışması Biyoinformatik Analiz kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti.

Proje hedefi

Projede elektrikli steteskop ile dinlenen göğüs sesleri spektrogramlara dönüştürülerek yapay zeka modeline tanıtılıyor. Geliştirilen model ile KOAH hastalığının tespitinde kullanılarak günümüzdeki doktorların ve görüntüleme cihazlarının üzerindeki iş gücünün azaltılmasını amaçlanıyor.

Ödülü Erdoğan’ın elinden aldılar

Proje Danışmanı öğretmen Asım Barut birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile çok sayıda bürokrat, öğretmen Barut ve öğrencileri tebrik etti.