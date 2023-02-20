Kızılay’dan “Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede” uygulaması

Kızılay, 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Depreminin ardından bölgede beslenme, temel ihtiyaç maddeleri ve afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım faaliyetleri veren Kızılay, deprem bölgesinde çalışan afetzedelerin bu hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin de yollarını geliştiriyor.

Kızılay’ın “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” başlığı ile kullanıma aldığı “05521683086” numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen afetzedeler bulunduğu konuma en yakın “Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin konum bilgilerini” afetzedelere anında ulaştıracak. Hat, afetzedelerden gelen konum bilgilerine en kısa sürede cevap vererek “Kızılay ve diğer hizmet noktalarının” 3 adet konum bilgisini gönderecek.

Kızılay bu uygulamaya süreç içerisinde gelişecek sosyal marketler, sağlık hizmetleri vb. kamu hizmet noktalarını da ekleyecek.