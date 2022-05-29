Kızılay, Metaverse’de yerini aldı

Kızılay ile Metaverse arasında yapılan iş birliği ile ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak için Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden eğitimler verilecek.

Kızılay ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Meta yöneticileri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda varılan mutabakat ile başta Kızılay olmak üzere dünyadaki tüm Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin geleceğin dünyasında yerini şimdiden almasına yönelik önemli bir mutabakata imza atıldı. Kızılay ile Metaverse arasında yapılan iş birliği ile ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak için çalışma başlatıldı. Mutabakata göre Kızılay’ın gerçekleştirdiği projeler Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden ulusal derneklerin kullanımına da sunulacak.

Meta yönetimi ile varılan mutabakatı değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Meta yöneticileriyle bir araya geldiğimiz toplantıda mevcut iş birliğimizin geliştirilmesi yönünde mutabakat sağladık. Bu iş birliğinin bizim için daha heyecan verici yanı ise bizim bir süredir beraber gerçekleştirdiğimiz projelerin artık dünya çapındaki tüm ulusal dernekler tarafından ulaşılabiliyor olması olacak. Özellikle Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi mecraları ulusal dernekler tarafından kullanımını kolaylaştıracak eğitimler, reklam kampanyalarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak eğitimler önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz öncelikli işler arasında” diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, iş birliğinin toplumda afet ve ilk yardım bilinci oluşturulması ve yeni neslin bu konudaki duyarlılığını artırması açısından da önemli olduğunu belirterek, “Geleceğe dönük iş birliklerimiz arasında öne çıkan konulardan bir tanesi Metaverse oldu. İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse’nin sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmenin ardından varılan mutabakatta, afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyalarda Facebook tarafından tüm ulusal dernekler için verilecek bir reklam bütçesi konusunda da anlaşma sağlandı.

İş birliği çerçevesinde geleceğin dünyası Metaverse alanında Kızılay da yerini alacak. Kızılay, ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse‘nin sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlayacak. Bu ortaklığın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden başlayarak tüm ulusal derneklere de yeni fırsatlar getirmesi hedefleniyor.