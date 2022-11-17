Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Avrupa’da mineralli su kişi başı 150 litre tüketilirken, ülkemizde 10-15 litre kadar tüketim olduğunu gözlemliyoruz”

Kızılay tarafından düzenlenen, ana teması “Bir Ömür Maden Suyu” olarak belirlenen “2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi” bugün başladı. Kongrede, Dünya ve Türkiye’de maden suyu, maden suyunda AR-GE, inovasyon, sürdürülebilirlik, maden suyunun beslenme ve sağlık açısından önemi gibi konulara değinildi. Kongrede konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Avrupa’ya kıyasladığımızda, mineralli su kişi başı 150 litre tüketilirken, ülkemizde 10-15 litre kadar tüketim olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunun arttırılması gerekiyor.” dedi.

Türkiye’de, maden suyu sektörü alanında çeşitli araştırmalar yapmış uzmanlar ve akademisyenler Kızılay İçecek’in ev sahipliğinde düzenlenen olan “2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi”nde bir araya geliyor. Kongre, Üsküdar’da Emaar Address İstanbul Hotel’de 17 - 18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Ana teması “Bir Ömür Maden Suyu” olarak belirlenen kongre, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı’nın açılış konuşmaları ile başladı. Kongre boyunca maden suları hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla ve bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak.

“Avrupa’ya kıyasla mineralli su ülkemizde çok az tüketiliyor”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Maden suyu ülkemizde biliniyor, vatandaşlarımız maden suyunu tüketiyor. Avrupa’ya kıyasladığımızda, mineralli su kişi başı 150 litre tüketilirken, ülkemizde 10-15 litre kadar tüketim olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunun arttırılması gerekiyor. Maden suyu içerisinde bulunan mineraller itibariyle insan sağlığı açısından elzem olan bir içecek, sağlıklı bir içecek ve özellikle magnezyum gibi, karbonat gibi farklı minerallerin maden sularının içerisinde bulunduğunu ve bunların insan vücuduna biyoyararlanım açısından çok hızlı karıştığını biliyoruz. Yaşlanmayı geciktiren, kalp ve ruh sağlığını olumlu etkilendiren, sindirim sistemimize ve neredeyse vücudumuzun bütün sistemlerine faydası dokunan bir içecek.” şeklinde konuştu.

“Yıllık, yaklaşık 2 milyar şişe kapasitemiz mevcut”

Kınık, “Kızılay maden suyu fabrikalarımız Afyonkarahisar’da ve Erzincan’da bulunuyor ve yaklaşık yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitemizle birlikte ülkemizde ve ihraç ettiğimiz 40’a yakın ülkede Kızılay maden sularımız iyilik için akıyor. Elde ettiği bütün gelirleri, Kızılay’ın hayır faaliyetleri için kullanıyoruz. Bir taraftan da Kızılay maden suyunun yanında da doğal kaynak suyu işini de inşallah önümüzdeki sene Mart ayında ilk defa tüketicilerimiz ile buluşturmuş olacağız” dedi.