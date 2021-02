Kişiye özel bilgisayar dönemi başlıyor

En son teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturan Casper, “bilgisayar özelleştirme” ile bilgisayar toplama işleminin en güvenilir ve profesyonel halini kullanıcılarına sunuyor. Laptop bilgisayar özelleştirmede en fazla donanım seçeneğini sunan tek marka olan Casper tüm kullanıcıları ile bu deneyimi paylaşmayı hedefliyor.

Bilgisayar kullanıcılarının “bilgisayar toplama” olarak dillerinde yer edinmiş, günümüzde ise “bilgisayar özelleştirme” olarak tanımlanan sistem; yüzlerce teknoloji ve donanım seçenekleri arasından dilediğiniz özellikleri seçerek kendinize özel cihazı üretebileceğiniz sistemdir. Bilgisayarı oluşturan tüm bileşenlerin fabrika ortamında test edilerek bir araya getirilmesi; muhtemel parça uyumsuzluğu riskini önleyerek, bilgisayarın tüm donanımlarının güvenle ve garanti kapsamında üretilmesini sağlar.

Alışılagelmiş bilgisayar toplamada bilgisayarlar fabrika ortamında değil, basit alanlarda toplanarak oluşturulan bileşenlere sahiptir. Özelleştirme sisteminde ise, bilgisayarların her bileşeni elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarları uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde oluşturulur. Casper Ar-Ge mühendisleri; toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak için en uyumlu ve uygun parçaları yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştıracaklar.

Özelleştirme nasıl yapılır

Günümüz koşullarında kullandığımız cihazların yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanmaktadır. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Casper, ihtiyaç duyulan donanımdaki bilgisayarları fabrika ortamında özelleştirerek, kullanıcılarına güvenli ürünler sunmayı hedefliyor.

Marka, özelleştirme sistemi ile bilgisayarın özelliklerini, fiyatını ve performansını belirleyebilir, ihtiyaç duyulan sistemi güvenli bir şekilde oluşturabilmeyi hedefliyor. www.casper.com.tr adresinden verilen laptop, desktop ve All in One modellerinde seçilen modelin özelliklerinin isteğe göre yükseltme veya düşürebilme imkanı var. İşletim sistemi, depolama, grafik kartı, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayar üretilebilecek.

Seçilen donanım özellikleri üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanarak, çoklu uyumluluk testlerinden geçirilecek. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılacak.

Özelleştirme yaparken nelere dikkat edilmeli

Öncelikle bilgisayarı kullanım amacına göre model ve işletim sistemi belirlenmelidir. Ev, ofis, oyuncu bilgisayarları için farklı işletim sistemleri, ekran kartları, güç kaynakları, depolama alanları seçenekleri değerlendirilmelidir. Değişkenlik gösteren ihtiyaçlar göz önünde bulundurarak tüm bilgisayar modelleri, en uygun içerik seçenekleriyle çeşitlendirilmiştir.

İhtiyaç ve kullanım alanına göre, birbirinden farklı seçeneklerle kişiye özel en uygun bilgisayarlar oluşturularak, avantajlı teknik servis hizmeti ve garanti imkânına da sahip olunabilecek.