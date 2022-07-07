Kimya endüstrisinde robotik bakım

Özel kimyasallar endüstrisinde kritik alanlarda otonom robot kullanarak bakım ve denetim görevlerinin yerine getirilmesi sağlanıyor.

Kimya endüstrisinde önde gelen Evonik robotu kontrol etmek ve tesis etrafında otomatikleştirilmiş denetim rotalarını öğretmek için Getac’ın Atex sertifikalı F110 tabletini tercih ettiğini duyurdu.

"Robot, komutları Getac F110-EX üzerinden alıyor. Tablet ayrıca tank çiftliği gibi ilgili görevler esnasında robotu kontrol etmek için de kullanılabiliyor" diyen Evonik Proses Uzmanı Thorsten Schimpf, "Robot, sensörlerin yanı sıra kızılötesi ve optik kameralarla donatıldı. Böylece tesisteki belirli konumlara gidebiliyor, ekran veya kayıt verilerinin fotoğrafını çekebiliyor ve sonra değerlendirme için bunları geri gönderebiliyor. Etkin çalışma için robottan gerçek zamanlı görüntü akışlarını gösterebilecek güce sahip, taşınabilir ve dayanıklı bir cihaza ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. F110-EX tam da bunu yapmamızı mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.