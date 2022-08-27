Keçiören’de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" rüzgarı

Keçiören Belediyesi bir ilke imza attı. Sosyal medya bağımlığının önüne geçmek ve gençlerin sosyalleşmesinin önemine vurgu yapmak için “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” adlı bir etkinlik düzenlendi.

Kalaba Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çeşitli siyasetçi ve bürokratlarda katıldı. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte; spor gösterileri, spor turnuvaları, spor tanıtım stantları, gençlik merkezi faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı proje tanıtımları da yapıldı. Sosyal medyanın, sosyal hayatı ve yaşamı bitirdiğini ifade eden Başkan Altınok, "Sevgili çocuklar sosyal medyadan faydalı bilgileri alın ama çok fazla sosyal medyada zaman geçirmeyin, geçirdiğiniz her zaman geleceğinizden ve ülkemizin geleceğinden kaybettiğimiz zamanadır" dedi.