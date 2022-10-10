Keçiören Belediyesi’nden teknoloji merkezi: “TEKNOMER”

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından kurulan teknoloji merkezi “TEKNOMER”, teknolojik 5 alanda çocuklara ve gençlere hizmet verecek.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Emrah Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kurulan Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nin (TEKNOMER) açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılan Teknoloji Merkezi ile 3D modelleme ve tasarım, Android mobil yazılım geliştirme, dijital oyun tasarımı, robotik kodlama, web tasarım, dijital pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Açılış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknolojinin günümüz için önemine ve açılan teknoloji merkezine dikkati çekerek, “Biz uzay dediğimizde bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor. Diyorlar ki ‘uzay çalışmaları yapmanın zamanı mı?’ Bakıyorsunuz bugün Rusya-Ukrayna savaşını ne belirliyor? Amerika’daki Elon Musk’un şirketinin gönderdiği uydular belirliyor. Bugün Ukrayna ordusunun bütün iletişim alt yapısını şirketin gönderdiği uydular sağlıyor. İşte bu alanlara biz yatırım yapma mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Merkezi’ni gezerken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Varank, e-spor alanında da gençlerin oldukça ilgili olduğunu belirterek, “Kalkınma ajanslarıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bu dönemde e-spor merkezleri açıyoruz Anadolu’nun farklı şehirlerinde ilçelerinde ve burada da yayıncılık anlamında da gençlerden gelen talepler var. Gençler çok ilgili bizlerde onların bu ilgisini bu işi daha katma değerli hale, gençlerimizi daha katma değer üretir hale getirecek ne yapabiliriz. Bununla ilgili çalışıyoruz" diye konuştu.

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise “Teknoloji merkezimiz 5 alanda çocuklarıma, gençlerimize hizmet verecek. Geleceğin bilim adamlarını, iletişimcilerini yetiştireceğiz. Dünya değişiyor, dönüşüyor ama değişmenin ve dönüşmenin yanında da dönüştürüyor. Bilim ve teknolojiye sahip olmadıktan sonra büyük devlet olmanız, kalkınmanız mümkün değil. Bunlar bunun alt yapısıdır” değerlendirmesinde bulundu.