Keçiören Belediyesinde kişisel verilerin korunması eğitimlerine başlandı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında vatandaşa ait verileri daha iyi şartlarda korumak ve uygun koşullarda tasnif etmek için belediyenin yönetici ve personel kadrosuna yönelik eğitimlerin başladığını belirtti.

Keçiören Belediyesi, vatandaşa ait kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde saklamak ve tasnif etmek için entegrasyon eğitimlerine başladı. Belediye ile paylaşılan kişisel verilerin daha güvenli ortamda korunması ve saklaması için gerçekleştirilen açılış eğitim toplantısı Keçiören Belediyesi meclis salonunda yapıldı.

Kişisel veriler emin ellerde

Kişisel verilerin korunması hakkını daha iyi koşullarda işletmek için belediyedeki yönetici ve personel kadrosunun bilgilendirildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kişisel verilerin korunmasına yönelik uzman ekipler tarafından hem yöneticilerimize hem de personelimize eğitimler vermeye başladık. Hizmet birimlerimizde vatandaşımıza ait mahrem bilgileri daha iyi şartlarda saklayabilmek için uzun soluklu bir eğitim sürecimiz var. Keçiören Belediyesinde işlem yapan herkesin zaten kişisel verilerini korumak için azami gayret gösteriyoruz. Bu eğitimlerle de kişisel verileri kanuna uygun bir şekilde, günümüz teknolojik şartlarına göre koruyup saklayacağız. Vatandaşımızın bilgileri emin ellerde, gönül rahatlığı içinde olabilir” dedi.