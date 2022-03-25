Kartal’da 65 yaş üstü vatandaşa ‘Her Yaşta Dijital’ uygulaması tanıtıldı

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve İBB tarafından düzenlenen programda, 65 yaş üstü vatandaşların teknolojiyi kolaylıkla kullanabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Her Yaşta Dijital” uygulamasının tanıtımı yapıldı. Toplam 6 eğitim içeriğinin bulunduğu, sadece 65 yaş ve üzeri İstanbulluların TC. kimlik numaraları ile üye olabileceği ve çeşitli sosyal medya uygulamalarının kullanımı ile MHRS üzerinden hastane randevusu alma gibi eğitimlerin yer aldığı dijital platform sayesinde, yaş almış kişiler internet teknolojisini zorluk yaşamadan kullanabilecek.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kartal Belediye’sinin ev sahipliğini yaptığı “Her Yaşta Dijital” uygulamasının tanıtım lansmanı düzenlendi. İBB Kartal Yaşlı Bakım ve Huzurevinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile Darülaceze sakinleri katıldı.

Tanıtılan “Her Yaşta Dijital” uygulama projesi ile 65 yaş ve üstü kişilerin teknoloji ve interneti bir başkasına ihtiyaç duymadan kullanabilmesi hedefleniyor. Bu platform sayesinde 65 yaş üstü İstanbullular, gündelik yaşamlarında ihtiyaçları olan dijital becerilere ait eğitimlere erişebilecek. Sadece 65 yaş ve üzeri İstanbulluların, TC. kimlik numaraları ile üye olabileceği platformda; WhatsApp, MHRS Kullanımı (Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Gmail, Facebook, E-Devlet ve sanal alışveriş sitelerinin kullanımına yönelik eğitimler yer alıyor. Platformda ayrıca, kültür, sanat, sağlıklı yaşam, eğlence, oyun ve faydalı link kategorilerinin de yer aldığı “Dijital Meydan” isimli bir alan da bulunuyor. Platformdaki eğitimler, dil, içerik ve tasarım açılarından yaş gurubu dikkate alınarak basit şekilde tasarlandı. Eğitimlerde sadece yazılı metin değil; aynı zamanda video ve sesli anlatım seçenekleri de mevcut.

“Dijital dünyaya 65 yaş üstü misafirlerimiz de ayak uyduruyor”

Tanıtılan “Her Yaşta Dijital” projesinin önemine değinen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Covid, pandemi bir hayli aramızı açtı. Misafirlerimizle, büyüklerimizle yan yana gelemedik. Onları ziyaret edemedik. Dolayısıyla zaman içerisinde geliştirilen projeleri de bugün sunma imkanı yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin ve Bağ Derneğimizin birlikte organize ettiği bu dijital buluşmayla birlikte 65 yaş üstü misafirlerimizin kendi işlerini, kendilerinin daha rahatça takip edebilmeleri bakımından önemsiyoruz, kıymetli buluyoruz. Uygulama içerisinde hastane randevusu almak da var, herhangi bir konuda kendilerinin ulaşabilip, araştırabilip kendi işlerini görebilme yetenekleri de var. Program onların hayatını kolaylaştırıyor. Kartal Belediyesi olarak biz de işin içerisindeyiz, paydaşız. Ev sahipliği yaptığımız için de kendimizi mutlu hissediyoruz. Artık dijital dünyaya 65 yaş üstü misafirlerimiz de ayak uyduruyor.”

“Benden iyi telefon, tablet kullanan torunuma yetişmeye çalışıyorum”

Darülaceze sakinlerinden Ahmet Arslan ise “Etkinlikten çok memnunum. Hayatımda ilk olarak böyle bir etkinlikle karşı karşıyayım. Uygulamanın bize aktarılmasından çok memnunum. Uygulamadan hafızamın yettiği kadar faydalanacağım. Benim torunum 4 yaşında, benden iyi telefon veya bilgisayar kullanıyor. Ona yetişmeye çalışıyorum” diye konuştu.