Kart sistemlerinde dünyanın en ileri ülkeleri arasındayız”

Kart sistemleri konusunda uzun yıllardır hizmet veren Verisoft firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Onur Alver, kart sistemleri konusunda Türkiye’nin, dünyanın en ileri ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi ve Verisoft olarak yakın zamanda GİB VUK 507 tebliği ile uyumlu Android Yazarkasa Pos sistemlerini hayata geçireceklerini ifade etti.

YTÜ Yıldız Teknopark firmaları arasında yer alan ve 1985 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Verisoft, kartlı ödeme sistemleri konusunda kartların üretilmesi aşamasından bu kartlar ile POS ve ATM cihazları üzerinden yapılan işlemlere online onay veren sunucu sistemlerine kadar tüm süreçleri kapsayan yazılım sistemlerini geliştiriyor ve destekliyor. Türkiye’de ilk kez taksitli özel mağaza kartı kullanması fikrinin sahibi olan ve Türkiye’ye ilk POS cihazını getiren Verisoft, yurtiçinde ve yurtdışında birçok firmaya hizmet veriyor.

“İngiltere’den sonra ilk çipli kartı çıkaran ülkeyiz”

Kartlı sistemler konusunda Türkiye’nin, bugün dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Onur Alver, “İngiltere’den sonra, 2003 yılında EMV çipli kartı çıkaran ikinci ülke Türkiye oldu. Verisoft olarak biz de ülkemizde edindiğimiz bu EMV tecrübesini bir çok ülkede uygulama şansını elde ettik. Manyetik kartlardan EMV çipli karta geçiş sürecini kolaylaştıran sistemlerimiz başarılı oldu. Birçok ülkede yüzde 80 pazar payına ulaştık ve yine birçok ülkeye ilk EMV çipli kartı getirdik. Temaslı çipli kartların ardından bugün sıkça kullandığımız temassız kartlar çıktı. Çipli kartlar kodlamayı biraz daha komplike hale getirdi ama bunu da kolaylıkla aştık” dedi.

32’den fazla ülkeye ihracat

Bugün 32’den fazla ülkede 100’den fazla müşteriye sahip olan, Los Angeles, Toronto, Londra, Bratislava ve Saraybosna’da şubeleri bulunan, Kuveyt, Katar, BAE, Ürdün, Makedonya, Yunanistan, Fransa ve Almanya’da da yerel partnerleriyle faaliyetlerini sürdüren Verisoft, bir kartın tüm yaşam döngüsünde müşterilerine hizmet veriyor. Kullanılan banka veya kredi kartlarının işlem güvenliğinin kriptografik bir kodun üretilmesine bağlı olduğunu belirten Onur Alver, “Pos cihazı direkt kart tarafından o kodu ekliyor ve onay mesaj talebi olarak bankanıza gönderiyor. Bankanın onay vermesini sağlayan sunucu ‘böyle bir kodu ancak şu kart şu miktar için şu tarih, saat, dakika ve saniyede üretmiş olması gerekiyor’ diyor. Bu kod asla tekrar etmiyor, aynı kartla aynı yerde aynı tutarda işlem yapsanız bile saat ve saniye değiştiği için ve kartın bir kontörü olduğundan her seferinde farklı bir kod oluşuyor. Bu veri, merkeze gittiği zaman orada bu kodu kontrol eden bir HSM (Hardware Security Module) ile az önce sözünü ettiğim kriptografik işlemi bu HSM ile tekrar yapıyor ve gelen kodun doğru veya yanlış olduğunu tespit ediyor, doğru ise onaylıyor. Hizmet verdiğimiz ürünlerden birisi de bu kriptografik HSM cihazları” diye konuştu.

“Değişen dünya düzeni Android Devrimi’ni beraberinde getirecek”

Sürekli değişen ödeme sistemleri teknolojileri dünyasında bugün bir yol ayrımında olduğumuzu dile getiren Alver, son yılların teknolojisinin Android olduğunu ve pek çok cihazın Android İşletim Sistemiyle çalıştığını, bunun da Android Devrimi’ni beraberinde getireceğini belirtti. Bu devrimin içinde var olacaklarını ve teknolojilerini buna göre geliştirdiklerini söyleyen Alver, “Türkiye’de 2013 yılında bir değişim yaşandı, ödeme kaydedici cihazlarda yazar kasa ile pos cihazları YNÖKC (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz) adıyla birleştirildi. 2020 yılında çıkan VUK 507 tebliği ile Android cihazların yazarkasa gibi kullanılmasının önü açıldı. Android sistemin getirdiği esneklik ile tabletleri ve mobil cihazları dokunmatik ekranlı ödeme cihazlarına dönüştürebilme ve üzerlerine kart okuyucu entegre edebilmemiz mümkün oldu. PCI PTS 5.x güvenlik sertifikasıyla dokunmatik ekran PIN girişine olanak sağladı. Biz bu değişimin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri üretiyoruz”

Verisoft olarak önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri projelerden de söz eden Onur Alver, “Bazı yerlerde görmeye başladığımız bir uygulamayı büyük bir mağaza zinciriyle hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu uygulama ile istediğiniz ürünü seçip kasaya gitmeden, görevli bir Android tablet aracılığıyla ürünleri seçmenizi, kartlı ödemesinin yapılmasını ve e-Fatura sistemi ile satış belgesini dijital olarak üretilmesini sağlayabilecek. Yine istediğiniz bir ürünü o anda mağazada bulamadığınızda görevli diğer mağazalara tablet üzerinden bakarak ve istediğiniz ürünü adresinize ücretsiz olarak gönderebilecek. Bu yaz bu projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi. Ödeme alışkanlıklarında yaşanan değişikliklerle sosyal mesafeli ödemelerin ön plana çıktığını ifade eden Alver, kişinin kendi mobil cihazından kart şifresini girme opsiyonu sunan bir projeleri olduğunu da belirtti. Alver, “Şu anda İngiltere’de büyük bir banka müşterimiz var. Onların PINPAD cihazlarını böyle bir teknolojiyle değiştireceğiz. Bankaya müşteri geldiğinde önlerinde bir tablet olacak. Müşteri ister tablet üzerinden veya başkalarının dokunduğu bir cihaza dokunmak istemez ise tablet üzerindeki QR’ı okutarak kendi cep telefonu üzerinden PIN kodunu girerek işlemine gönül rahatlığıyla devam edebilecek” diyerek sözlerini noktaladı.