Karşılaştırma: WhatsApp, BiP, Telegram, Signal... Hangi uygulama daha güvenli?

WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu bir şekilde paylaşacağının ortaya çıkmasının ardından diğer sohbet uygulamalarının ne kadar güvenli olduğu soruları gelmeye başladı. Bu konuda beklentilerin aksine ilginç bir tablo var.

Signal en az, BiP en çok izin isteyen

Teyit platformu tarafından yapılan bir tabloya göre hangi sohbet uygulamasının kullanıcıdan hangi verileri istediği net bir şekilde görülebiliyor. Tabloda Signal ve Telegram izin konusunda biraz daha öne çıkıyor.

BiP uygulamalar arasında en çok izin isteyeni. Rehber, telefon numarası, kesin konum, satın alma geçmişi, performans verileri bunlar arasında. Video, fotoğraf ve ses verilerine erişim izni isteyen tek uygulama BiP olmuş.

Signal sadece telefon numarasına erişim istiyor. Telegram rehber ve cihaz kimliğini de buna dahil etmiş. WhatsApp ise daha fazla verinize talip. Yani tartışmalarda da çok dile getirildiği gibi Signal uygulaması en az izin isteyeni olarak dikkat çekiyor.

Hizmet konusunda ise Telegram biraz geride. Bu uygulama sadece gizli sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunuyor. Signal ise verileri sadece cihaza yedekleyerek erişimi en aza indirmiş. Diğer uygulamalar uzak sunucularda verileri saklıyor. WhatsApp alternatifi arayanlar için bu tablolar yararlı olacaktır.