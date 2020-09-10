Karantinaya uymayan pozitif vakalara şok dalga: "Evde kal bilekliği"
YAPTIĞI ALET İLGİLİ BİLGİ VEREN DÜNYA MUCİTLERİ, EVRENSEL, ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRMELER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI VE AYNI ZAMANDA MOTOR USTASI MUSTAFA YİĞİT, "SAMSUN'DA 262 KORONA VİRÜSLÜ KİŞİ EVDEN ÇIKMIŞ. BU HABERİ GÖRDÜKTEN SONRA DÜŞÜNDÜM. BU KİŞİLER İÇİN NASIL BİR ŞEY YAPABİLİRİM. BU BASİTE ALINACAK BİR DURUM DEĞİLDİR. BUNUN İÇİN KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR. HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYECEĞİZ. DEVLET SANA BU TANIYI KOYDUYSA VE 15 GÜN EVDE KAL DİYORSA BU KURALA UYMAK GEREKİYOR. TELEFONDAKİ İZLEME İLE İNSANLARIN ÇIKMALARINI ENGELLEYEMEYİZ. BEN BU KELEPÇEYİ DAHA ÖNCE KADIN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİDE YAPMIŞTIM. ŞAHSIN GİDİP KARŞI TARAFA ZARAR VERMESİNİ ENGELLİYORDU. ŞOK VERİYORDU BİR ADIM ATTIĞINDA CANINI YAKMAYA BAŞLIYORDU. EVDEN ÇIKMAMASI GEREKEN İNSANLARIN BU ŞEKİLDE KELEPÇE İLE HEM KENDİNİ GÜVENCEYE ALACAĞIZ HEM DIŞARIDA MİLLETE BULAŞTIRMASINI ENGELLEYECEĞİZ. ÖLÜMCÜL BİR ŞEY DEĞİL SADECE İNSANIN CANINI YAKIYOR. NE KADAR ISRARCI OLURSA KADEME KADEME ŞİDDETİ ARTTIRIYOR" DEDİ.
Samsun’da bir vatandaş, karantinaya uymayan pozitif veya temaslı hastalar için şok etkisi veren bileklik yaptı. Kelepçeye ’elektro şok’ özelliği ekleyen vatandaş korona hastalarını evde tutmayı amaçlıyor.
Korona virüsle mücadele devam ederken durumu ağır olmayan pozitif veya temaslı kişiler evlerde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı kişiler karantina kurallarına uymayarak başkalarının sağlığını tehlikeye atıyor. Samsun’da evlerde izolasyona uymayan 262 pozitif veya temaslı hasta haberini alan kaşif Mustafa Yiğit, kolları sıvadı. Daha önce kadın cinayetleri için elektronik kelepçe üreten Mustafa Yiğit, harekete geçerek karantinada kalması gerekenler için vericisi bulunan, elektro şok özelliği olan bir bileklik yaptı. Bileklik pozitif veya temaslı hastanın koluna bağlanıyor. Vericisi ise kapı dışına konuluyor. Evde çıkmaya çalışan hastaya bileklik aracılıyla elektro şok veriliyor.
Yaptığı alet ilgili bilgi veren Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası Mustafa Yiğit, "Samsun’da 262 korona virüslü kişi evden çıkmış. Bu haberi gördükten sonra düşündüm. Bu kişiler için nasıl bir şey yapabilirim. Bu basite alınacak bir durum değildir. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Devlet sana bu tanıyı koyduysa ve 15 gün evde kal diyorsa bu kurala uymak gerekiyor. Telefondaki izleme ile insanların çıkmalarını engelleyemeyiz. Ben bu kelepçeyi daha önce kadın cinayetleri ile ilgilide yapmıştım. Şahsın gidip karşı tarafa zarar vermesini engelliyordu. Şok veriyordu bir adım attığında canını yakmaya başlıyordu. Evden çıkmaması gereken insanların bu şekilde kelepçe ile hem kendini güvenceye alacağız hem dışarıda millete bulaştırmasını engelleyeceğiz. Ölümcül bir şey değil sadece insanın canını yakıyor. Ne kadar ısrarcı olursa kademe kademe şiddeti arttırıyor" dedi.
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