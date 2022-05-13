Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak’ta başladı

Zonguldak’ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi adıyla ve Siber Güvenlikte Kritik Unsur İnsan Kaynağı temasıyla Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi başladı.

Ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması ve genç istihdamının arttırılması amacıyla uygulanan Siber Vatan Programı Siber güvenlik konusunda toplum genelinde ve özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak, yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgi güvenliği ve dijital teknolojiler alanında ehil kişilerin katılımıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi adıyla ve Siber Güvenlikte Kritik Unsur İnsan Kaynağı temasıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi’ne Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "İlimiz ilklerin şehri olarak anılır. Varlık sebebi de kömürdür. 1850’li yıllardan itibaren ülkemizin ve dünyanın enerji kaynağı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada belki kömürün küreselleşmenin etkisiyle ve iklim sözleşmeleriyle etkisinin biraz azalması söz konusu. Ancak doğal gazla beraber yine ilimiz ülkemizin gelecek yıldan itibaren inşallah yine enerjisi olmaya devam edecektir. Bu yeniliklere, güzelliklere farklı bir açıdan siber güvenlikle yine ülkemizin güvenliğini sağlayacak olmanın da mutluluğunu yaşayacağız. Şehirlere değer katan önemli hususlar vardır. Bu hususlar farklı olmakla ortaya çıkar. Bu yönüyle marka değer katar. 2014 yılından bu yana Siber Vatan çalışması da Zonguldak’ı farklı marka değer katacak. Siber güvenlik önümüzdeki sürecin olmazsa olmaz parçalarından birisi olacak" diye konuştu.

"Savunma sanayiinde başardık, siber güvenlikte de başarırız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, El-Bab Operasyonu öncesi Amerika’da yayınlanan bir makaleyi hatırlatarak şöyle dedi:

"Suriye’ye gireceğimiz ilk günlerdi El-Bab operasyonu yapılacaktı. O zaman hazırlıklar devam ediyor. Amerika basınında herhangi bir basın kuruluşunda makale çıktı. Makalede değerlendirme yapmış. Yazan kişi de ciddi savaş analisti anladığım kadarıyla. Türkiye’yi analiz ediyor. Yapılacak operasyonu analiz ediyor. Şöyle bir tespitte bulunmuş, ’Türkiye bu operasyonda çok başarılı olamayacak’ diyordu. Nedeni de şuna bağlamış. Uçaklardan attığımız bombalarımız var. Geçmişte bu bombalar akıllı değil. Uçak geliyor bırakıyor nereye düşerse. Teknolojiyle bunlar akıllandırıldı. Biz o yıllarda Amerika’ya muhtacız. Bu güdüm kitlerini Amerika’dan alıyoruz. Amerika uzun yıllar bize bunu vermedi. Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretinde pek çok gündem konularından birisi buydu. Analiz yapan kişi Türkiye uzun yılar bundan almadı yeterli güdüm kiti yok. Dolayısıyla artık günümüzün savaşlarımızın en önemli başlangıcı hava operasyonuyla yer birliklerini yıpratıyorsunuz ve kara birlikleriniz gidiyor. Ama atladığı bir şey vardı. Geçen süre içerisinde biz onları yerli ve milli olarak yapmıştık. Kalifiye etmiştik, uçaklarımıza takmıştık. Çok şükür biz yerli imkanlarla kendi ürünlerimizle, kendi lazer güdüm kitlerimizle operasyonumuzu başarıyla yaptık. Bu operasyondan yüzümüzün akıyla çıktık. Burada iki mesaj vermek istiyorum. Milli yerli ürünler yapabilmek çok önemli. Bunu savunma sanayinde yaptık. Operasyonlarla gösterdik. Pek çok ürünü yapabildik. Kendimize güven. Biz bunu yapabiliriz. Savunma sanayiinde başardık. Siber güvenlikte hayli hayli başarırız. Burada çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Siber güvenlik alanıyla ilgili NATO’da dört savaş alanı vardı. Hava, kara, deniz diye. Uzay ve siberi de artık savaş alanı olarak eklendi. Bütün NATO ve batılılar siberi de bir savaş alanı olarak görüyorlar. Yapılanmalarını yapıyorlar. Orduların içerisinde komutanlıklar kuruyorlar. Buna göre de gerekli tedbirleri alıyorlar. Siber dediğimiz alan her alanı ilgilendiriyor. Enerji sektöründen ulaşım, haberleşme, kritik alt yapılara kadar her yer tedbir altında. Biz bütün bunları korumak zorundayız. Son yaşanan Rusya-Ukrayna savaşını hepimiz yakından izliyoruz. Klasik konvansiyonel muharebenin yanı sıra siber savaş da arkadan devam ediyor. Ukrayna televizyonunu hackleyerek oranın devlet başkanına teslim olun çağrısı bile yaptırabildiler. Siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermesi açısından önemli"

Zirvede iki önemli protokol imzalandı

Programın açılış konuşmasını yapan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, "Bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca siber güvenlik, genç istihdamı ve girişimciliği alanında bölgeselde ulusala etki oluşturabilecek oldukça önem arz eden organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızdan, bakanlıklarımızdan, üniversitelerimiz ve özel sektörden siber güvenlik alanında çok değerli konuşmacı ve panelistlerin yer aldığı bir zirvede iki önemli çalışmanın protokolleri de imzalanacak. Bunlardan birisi savunma sanayi başkanlığı ve bölge illerimizde yer alan üç üniversitemizin rektörlüğü ve ajansımız arasında imzalanacak olan Zonguldak, Bartın ve Karabük Siber Vatan Merkezleri protokolü olacak. İnşallah kurulacak yetkinlik merkezleri ile ülkemizin siber güvenlik alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacağımız gibi buradan yeni girişimcilerin çıkmalarına da vesile olacağız. Savunma Sanayi Başkanlığımız da bize yol gösterici olacak. Rehberlik edecek. Birlikte programlar tasarlayacağız. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığımız BAKKA’yı tanıdı. Hack Karadeniz’i Zonguldak’ta yapmaya karar verdi. Burada BAKKA’yı da yerel ortak olarak tercih etti. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem kuracağımız siber güvenlik yetkinlik merkezleri hem kalkınma ajansları koordinasyonunda yürüteceğimiz çalışmalar ve ajansımızın yapacağı bu faaliyetlerde bize imkan tanıyan genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza, yönetim kurulumuza bize olan güvenlerinden dolayı ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Üniversitemizin ev sahipliğini üstlenmesi motivasyon kaynağı olmuştur"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; siber güvenlik alanında üniversite öğrencilerinin istihdamına yön vermek, fikirleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalara yön verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesinde teknoloji odaklı ilerlemeler girişimciliğin geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturma, iş modeli geliştirme, geliştirilen modelin doğru bir şekilde sunulması, takım çalışmaları, mentör buluşmaları bilgi güvenliği ve dijital teknolojiler alanında yetkin kişileri üniversitemiz öğrencileri ile buluşturmak ve siber güvenlik konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla burada toplandık. Bu önemli projede uygulama bölgesi olarak Zonguldak’ın seçilmesi ve üniversitemizin bu uygulamanın merkezi olarak ev sahipliğini üstlenmesi bizler için ciddi anlamda motivasyon kaynağı olmuştur. Siber güvenlik alanında üniversite öğrencilerimizin istihdamına yön vermek start-up projeleri oluşturarak yenilikçi fikirleri hayata geçirmek ve ülkemizin siber güvenlik ihtiyacına katkı sunabilmek amacına bağlı kalarak çalışmalarımıza yön veriyoruz."

Zirvede ihtiyaç duyulan nitelikli siber güvenlik elemanı ihtiyacının karşılanması hedefine yönelik olarak hedef kitlesinin üniversite öğrencilerinin olduğu ve diğer kalkınma ile üniversiteler tarafından uygulanacak Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programının imza töreni ve Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, BAKKA, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi arasındaki işbirliği ile kurulacak olan Siber Vatan Yetkinlik Merkezlerinin işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.