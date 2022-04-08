Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları görevleri için hazırlanıyor

Kuyubaşı vanaları, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyu başından üretim haznesine iletiyor. İlki Mart ayının sonunda diğeri ise dün Filyos Limanı’na getirilen kuyubaşı vanaları, Yavuz Sondaj Gemisi ve KAŞİF isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek. 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev vanalardan 8 tane daha gelmesi planlanıyor.