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Karacabey’deki internet altyapısı yenileniyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mustafakemalpaşa Türk Telekom Müdürü Aziz Burhan Akdere ve beraberindeki yönetici ekibi ağırladı. Görüşmede, Karacabey’de özellikle fiber altyapı ile ilgili 2022 yılında gerçekleşecek Türk Telekom yatırımları hakkında istişarede bulunuldu.

Bilim ve Teknoloji 29.11.2021, 12:35
Karacabey’deki internet altyapısı yenileniyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mustafakemalpaşa Türk Telekom Müdürü Aziz Burhan Akdere ve beraberindeki yönetici ekibi ağırladı. Görüşmede, Karacabey’de özellikle fiber altyapı ile ilgili 2022 yılında gerçekleşecek Türk Telekom yatırımları hakkında istişarede bulunuldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mustafakemalpaşa Türk Telekom Müdürü Aziz Burhan Akdere ve beraberindeki yönetici ekibi ağırladı. Görüşmede, Karacabey’de özellikle fiber altyapı ile ilgili 2022 yılında gerçekleşecek Türk Telekom yatırımları üzerine istişarelerde bulunulurken, kurumlar arası işbirliğinin bu zaman dek olduğu gibi bundan sonra da devam edeceği vurgusu yapıldı.

Türk Telekom Mustafakemalpaşa Müdürü Akdere ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki internet altyapı yenileme ve fiber altyapı dönüşümleri masaya yatırılırken, Akdere bu çalışmaların 2022 yılında da hız kesmeden devam edeceğini ve büyük ölçüde tamamlanmış olacağını ifade etti.

İlçede süren çalışmalar tamamlanıp sistem kurulumu yapıldığında, Karacabeyli internet kullanıcılarının hızlarının gözle görülür bir şekilde artacağı ifade edilirken, fiber altyapının evlere kadar tamamlanmasıyla birlikte kullanıcıların internet hizmetini en üst seviyede alacağı ifade edildi.

Karacabey’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, çağın mecburiyetlerinden biri haline gelen teknolojinin kullanımına yönelik önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Müdürümüz ve değerli ekibiyle, 2022’de Karacabey’de gerçekleşecek Türk Telekom yatırımlarını detaylarıyla görüştük. Tabii bu dönem Karacabey’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor. Bir yandan elektrik hatları, bir yandan içme suyu ve kanalizasyon hatları, bir yandan da internet altyapısı. Bu hizmet, halkımız için geleceğe yatırım olan büyük bir nimet niteliğinde. Türk Telekom’un bu çalışmaları kapsamında Ocak 2022 itibariyle evlerde kullanılan internet hızında büyük bir artış olacak. Fiber altyapı dönüşümü de tamamlandığında ki bu çok uzun bir süre değil, o zaman ilçede internet kullanıcıları teknolojinin imkân verdiği en üst hızda interneti kullanmaya başlayacak. Ayrıca kurumlar arası işbirliğinin de hem hizmetin daha sağlam temellere oturması hem de vatandaşların bu yapım sürecinde en az etkilenmesi için önemli olduğu konusunda da kendileriyle hemfikiriz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu diyaloğumuzu etkili şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Yeniköy’de de altyapı çalışmaları sürüyor

Görüşmede ayrıca 2022 yılında ilçenin önemli bir turizm bölgesi olan ve sezonda on binlerce insanın yaşadığı Yeniköy’de şebekesiz olan binalara sistem kurumlarının tamamlanacağı ve Yeniköy altyapısının daha da geliştirileceği kaydedildi.

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