Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni lojistik destek aracı

MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Koluman’ın Mersin’deki fabrikasında üreteceği 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi’nin sözleşmesini imzaladı. Demir, “İmzalayacağımız 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi sözleşmesi ile güvenlik güçlerimizin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mersin’de Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından üretilecek 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç için firma ile sözleşme imzaladı. Şirketin Tarsus ilçesindeki fabrikasına gelen Demir’e, Mersin Valisi Ali İhsan Su da eşlik etti. Burada Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık tarafından karşılanan Prof. Dr. Demir, otomasyon sistemiyle çalışan bölümlerin de yer aldığı fabrikayı gezerek, şirket yetkililerinden bilgi aldı. Demir, daha sonra imza töreninin yapılacağı şirket tarafından üretilen Derman araçlarının da sergilendiği salona geçti.

“Hedefimiz milli teknoloji hamlesinin ülke çapında seferberlik hareketi olarak devam etmesi”

Savunma Sanayii Başkanı Demir törende yaptığı konuşmada, “Savunma sanayii bir ekosistem olarak büyümeli diyoruz ve ekosistemin yurdumuzun dört bir yanında oluşması açısından da çeşitli faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız bünyesindeki faaliyetlerde bütün paydaşlarımızla beraber milli teknoloji hamlesinin ülke çapında bir seferberlik hareketi olarak devam etmesi ve sadece savunma sanayii değil, sanayi ve teknoloji altyapımızın tüm sektörlere hizmet eden teknolojik bir derinliğe ve olgunluğa erişmesi de hedeflerimizden birisi ki, burada savunma sanayii bir lider rolü üstleniyor ve üstlenmesi de gerekiyor. Bizim çabalarımız da bu yönde. Tabii Türkiye’de savunma sanayiinde başarılı bir dönemden bahsediyoruz ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, stratejik konumumuz, dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında da daha çok çalışmamız, çok mesafe kat etmemiz gerektiği aşikar” dedi.

“Sahadaki araçlarımız güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor”

Bugün de savunma sanayiine önemli katkılar sunan Koluman şirketinde bulunduklarını belirten Demir, “Bugün gemilerimizden helikopterlerimize, uçaklarımızdan insansız hava araçlarımıza, çeşitli silah sistemlerimize kadar bir dizi ürünü sahaya veriyoruz. Ama bu sahaya verilen ürünlerin altyapısını oluşturan, onları taşıyan ve sahada var olmalarını sağlayan araçların da yapıldığı mekandayız. Savunma sanayimizin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisi kara araçlarımız. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Aslında epey uzun bir zamandır savunma sanayii ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol oynuyor. Kipri, Ejder Yalçın, Vuran gibi çeşitli konfigürasyondaki zırhlı araçlarımız; Kaplan, Pars gibi silah taşıyıcı araçlarımız; hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı kategoride şu anda geliştirdiğimiz ve bir kısmını sahaya verdiğimiz insansız kara araçlarımız, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek koruma ve harekat kabiliyeti olan bir dizi aracımız, güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaktadır. Muharebe araçları yanında bugün yine örneklerini gördüğümüz Derman gibi araçlarımız da çeşitli destek unsurlarımızda etkili olmaktadırlar. Aynı zamanda bu araçlarımızın çeşitli roket ve atım sistemlerinin de taşıyıcıları olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli teknolojinin kullanılması gerekiyor”

Yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini dile getiren Demir, şunları söyledi:

“Temel ilkemiz şu; harekat sahasındaki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikle yerli ve milli teknolojinin kullanılması gerekiyor. Bunların azami ölçüde devrede olması, ola ki alt sistemlerden veya herhangi unsurlardan birisinde yabancı bağımlılık varsa bunun da giderilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü ziyaretimizin aslında bir parçası bu tür yerlileştirme gerektiren unsurlar varsa bunları da sektörümüzle paylaşmak.”

“Kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak”

Yeni projeye ilişkin de bilgi veren Demir, “Bugün Koluman ile imzalayacağımız 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi sözleşmesi ile güvenlik güçlerimizin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 8x8 tekerlekli konfigürasyonuna sahip zırhlı muharebe destek araçları kapsamında önemli bir lojistik destek aracını da bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Bu süreçte bu projenin hayata geçirilmesi için destek veren Koluman şirketi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Demir, “Ancak daha yolun başında olduğumuzu, Koluman ve diğer kara aracı üreticileri şirketlerimizden çok daha önemli atılımlar beklediğimizi ve yerlilik konusunda da azami bir gayret ile motor dahil bir dizi sistemin artık yerli olarak devrede olması için elimizden gelen çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtiyor, tüm ekibe teşekkür ve tebriklerimi sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

65 adet araç önümüzdeki yıldan itibaren teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın da projeye ilişkin yaptığı sunumda şu bilgileri paylaştı:

“Projenin amacı özellikle Kara Kuvvetleri başta olmak üzere birliklerin barışta ve seferde ihtiyaç duydukları mühimmat başta olmak üzere tüm ikmal maddelerinin gereken noktalara emniyetle ve süratli bir şekilde taşınması. Bu amaçla başkanlığımızca yürütülen projede daha önce envantere teslim ettiğimiz araçlarla hem lojistik birlikteliği sağlamak hem de bu araçlara mevcut durumdaki kabiliyetlerine ilave yetenekler kazandırmak amacıyla 65 adet 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç teslim edilecek. Toplamda 20 ton taşıma kapasitesine sahip, 48 tonluk bir araç. Bu aracı askeri standartlarda NATO üstellerine göre kalifiye edeceğiz ve üzerine bir konteyner taşıma-çekme ekipmanını yerli olarak geliştirerek 195 adet konteynerle birlikte envanterimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Teslimatları önümüzdeki yıl itibariyle gerçekleştirmeye başlayacağız.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Demir ve Koluman Başkanı Saltık, projeye ait sözleşmeyi imzaladı. İmzanın ardından Savunma Sanayii Başkanı Demir, tören alanındaki 8x8 tekerlekli konteyner taşıma aracına binerek poz verdi.