Kapıkule-Çerkezköy’de ilk ray kaynağı yarın

Demir İpek Yolu’nun önemli bölümlerinden olan Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) kesiminde ilk ray kaynağı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli bölümlerinden birinin Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı olduğu belirtildi. Bu hattın Avrupa Birliği ile yürütülen projelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hattın Kapıkule-Çerkezköy kesiminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yarın ilk ray kaynağı yapılacağı duyuruldu.

Projenin, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere tek kalemde verdiği en büyük fon miktarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, “Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile kesintisiz olarak bağlanmalarını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Çerkezköy-Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 152,9 kilometresi ÇE-KA kesimi kapsamında olan demiryolu hattının inşası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği kaynaklarından karşılanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy Kesimi İnşası Projesi ile gerçekleşiyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı yeni demiryolu ile yolcu taşımacılığının 4 saatten 1 saat 36 dakikaya; yük taşımacılığının ise 6,5 saatten 3 saate düşürülmesi hedefleniyor" denildi.