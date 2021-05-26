Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İki yıllık bir aranın ardından gerçekleşecek olan İlk ay tutulması olan Kanlı Ay Tutulması konusunda vatandaşların en fazla merak ettiği konu başlıkları arasında yer alan konu ise bu görsel şölenin dünyanın hangi bölgelerinden izlenebileceği konusunda! İşte Kanlı Ay Tutulmasının dünyada en güzel izlenebileceği yerler...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay Tutulması 26 Mayıs Çarşamba (bu akşam) gerçekleşecek.



KANLI AY TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK?



NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter proje bilimcisi Noah Petro,” Hawaii bu gösterideki en iyi koltuğa sahip ve daha sonra Kaliforniya ve Pasifik Kuzeybatı olacak" diyor. Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da birinci sınıf bir manzaraya sahip olacağını aktarıyor.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor.



Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayrılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor.



Cambridge Üniversitesi Astronomi Profesörü Andrew Fabian durumu "Kanlı Ay deniyor çünkü güneşten gelen ışınlar Ay'a giderken Dünya'nın atmosferinden geçiyor ve atmosfer bu ışınları kırmızıya çeviriyor. Gün batımı sırasında gökyüzünün kızıla dönmesiyle aynı sebepten." şeklinde açıkladı.



NASA'dan Gezegensel Jeolist Noah Petro ise 'Kanlı Ay' için "Ay yüzeyine gün doğumlarını ve gün batımlarını yansıtmak gibi" ifadelerini kullandı.



NASA bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı bir renk hüzmesi görüyor.