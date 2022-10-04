Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat’ın desteğiyle başlıyor

GGİCTC 2023, TÜRKSAT’ın desteğiyle dördüncü kez kapılarını açıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı -Government ICT Conference (GGİCTC), Türksat’ın desteğiyle Türkiye’nin Bilişim üssü Bilişim Vadisi’nde 6 Ekim’de yapılacak.

Türkiye’nin en büyük kamu ve özel sektör teknoloji buluşması olarak gösterilen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türkiye’nin bilgi ve teknolojileri alanından kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Türksat’ın desteğiyle kapılarını açacak olan ve 40 üzeri alanında uzman kişinin konuşmacı olarak dahil olduğu konferansta, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain, Büyük Veri, Siber Güvenlik, KVKK, Akıllı Şehirler & Akıllı Çevre, Artırılmış Gerçeklik & Yapay Zeka, Metaverse, Dijital Çağ’da Yönetişim, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

30’un üzerinde sergi alanının yanı sıra, birebir görüşmeler ve farklı ağ geliştirme olanaklarıyla gün boyu katılımcılarına etkileşim olanakları sunacak olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’na 500’nin üzerinde firma ve kurumun katılması bekleniyor.