KALBEN’İN YENİ ALBÜMÜ METAVERSE’DE TANITILDI

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların profesyonelce ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk | PRO, tüm dünyada büyük yankı uyandıran metaverse evreninde Türkiye’deki ilk albüm lansmanını hayata geçirdi.

BtcTurk | PRO’nun sponsorluğunda Kalben’in ‘Eski Dünyanın Yangını’ isimli yeni albümünün şarkıları Decentraland metaverse'ünde ilk defa müzikseverlerle buluştu. 17 Ocak’ta Zorlu PSM Touché’de düzenlenen albüm tanıtımının Decentraland metaverse’ünde yapılan yayınına 1000'den fazla katılımcı kendi avatarlarıyla katıldı.

Kalben; ilk kez yapılan bu etkinlikten duyduğu heyecan ve mutluluğu dile getirerek katılımcıları selamladı. Dinleyicilere hem Türkçe hem İngilizce seslenen Kalben; “Bu akşam burada avatarlarımızlayız ama yine de birbirimize sarıldığımızdan eminim’’ dedi. Yeni albümünden şarkıları seslendiren Kalben, etkinliğin doğum gününe denk gelmesi vesilesiyle doğum gününü de kutladı.

BtcTurk | PRO'nun katkılarıyla, Blokzinciri deneyimini tam anlamıyla BtcTurk kullanıcılarına sunmak için Decentraland üzerinde düzenlenen etkinlik, müzikseverlere ulaştı. BtcTurk | PRO ile metaverse dünyasında Türkiye’de bir ilki yaşamak isteyen tüm müzikseverler ve meta dünyanın takipçileri, etkinliğin detaylarını BtcTurk | PRO'nun sosyal medya hesaplarından takip etti.