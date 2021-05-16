Günde ortalama 70 bin aracın kullandığı Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafeyi 20 dakikaya düşürecek yolun, Saray Kavşağı’nın ise Haziran ayı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolu 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. Projede 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Şu ana kadar yüzde 10 gerçekleşme sağlanan projede, bu yıl ise 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet kavşağın imalatlarının daha tamamlanması planlanıyor. Bunlardan Saray bölgesindeki kavşak imalatının ise haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol 2023’te hizmete açılacak. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü’nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yalnız Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını aktararak, “İlçemizde büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 binden fazla insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazan’a ve bölgeye büyük katkıları olacak. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuz da yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Yoldaki genişletme çalışmalarının yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Oğuz, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.