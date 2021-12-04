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Kademe araçları Clean Eurasia Expo’da sergilendi

Yerli ve milli yol süpürme araçlarıyla Clean Eurasia Expo’da yerini aldı. AGA 2100 serisiyle kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunan Kademe araçları fuarda yoğun ilgi gördü.

Bilim ve Teknoloji 04.12.2021, 14:48
Kademe araçları Clean Eurasia Expo’da sergilendi

Yerli ve milli yol süpürme araçlarıyla Clean Eurasia Expo’da yerini aldı. AGA 2100 serisiyle kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunan Kademe araçları fuarda yoğun ilgi gördü.

2011 yılında Konya’da kurulan, araç üstü ekipmanları imalatında öncü uluslararası bir kuruluş olma misyonunu benimseyen Kademe A.Ş. müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’de ve dünyada “lider firma” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe A.Ş. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde temizlik sektörüne yönelik gerçekleştirilen Clean Eurasia Expo’da 1-4 Aralık tarihleri arasında yerini aldı.

2018 yılında üretimine başladığı Kompakt Vakumlu Yol Süpürme araçları ile üç yıl gibi kısa bir sürede sektörde büyük pazar payına sahip olan Kademe, yerli yol süpürme aracı üretimiyle hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet vermeye devam ediyor. Kademe araçları aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyasla satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan AGA 5000 ve AGA 2100 serisiyle de kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunuyor.

AGA 2100 Türk mühendislerinin imzasını taşıyor

Pandemiyle birlikte temizlik sektörünün öneminin altı bir kez daha çizilirken Türkiye birçok sektörde olduğu gibi profesyonel temizlik sektöründe de dünyanın buluşma noktası haline geldi. Güçlü Ar-Ge departmanıyla değişik marka ve tipte araçlar üzerine ekipman tasarlama ve üretebilme imkanına sahip olan Kademe, 46 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Kademe, sektörü bir araya getiren Clean Eurasia Expo’da adından söz ettirdi. Kademe’nin Türk mühendisleri tarafından ve yerli motor konularak imal ettiği AGA 2100 kompakt aracı fuarda yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle yerli üretim olmasından dolayı Türkiye’de kamu ve özel sektörde Kademe’nin ürettiği araçlara talep her geçen gün artıyor ve yedek parça konusunda ithal ürünlere kıyasla ciddi oranda kamuda fiyat avantajı da sağlıyor.

Kademe ve Asist’in temizlik sektöründeki işbirliği dikkat çekti

Kademe’nin Marmara Bölge Satış Yetkili Şirketi olan, yurt içinde ve yurt dışında 25 noktada 200’e yakın personeliyle 1.500’den fazla araç ve iş makinesine 7/24 bakım, onarım, yedek parça tedarik hizmetleri sunan Asist ile birlikte fuara katılan Kademe’nin temizlik sektöründeki işbirliği dikkat çekti.

Türkiye’de endüstriyel alana yönelik olarak düzenlenen önemli fuarlardan biri olan Clean Eurasia Expo’da hem iç hem dış alan temizlik makineleriyle yer alan Kademe ve Asist, katılımcıları ürünler ve ekipmanlarla ilgili bilgilendirdi. Temizlik sektöründe genelde ithal ürünler ağırlıkta olmasına rağmen fuarda yerli üretimin giderek önem kazandığı da görüldü.

Ağırlıklı olarak iç temizlik araçlarının bulunduğu yerde Kademe’nin dış temizlik ekipmanları ve makineleri yurt dışından gelen katılımcılara tanıtıldı. Yurt içi ziyaretçilerden daha çok yurt dışı ziyaretçilerin ağırlıkta olduğu fuarda özellikle Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna, Arabistan, Afrika ve Balkan coğrafyasından gelen katılımcılar ürünleri detaylı şekilde inceleme imkânı buldu. Fuar süresince Kademe ve Asist daha fazla kişiyle temas ederek ürünlerini ve ekipmanlarını katılımcılara tanıtma ve anlatma fırsatı yakaladı.

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