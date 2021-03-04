Kablo düzenleme ihtiyacınıza en hızlı çözüm: DLP-S Mini

Türkiye elektrik pazarının öncü markalarından Legrand, ürün yelpazesine eklediği DLP-S Mini ile entegre çalışma ortamları için ideal çözümler sunmaya devam ediyor.

Legrand Türkiye tarafından üretilen DLP-S Mini, dikdörtgen formdaki sağlam kesitli yapısı ve sunmuş olduğu kolay montaj imkanıyla dar alanlarda mükemmel işler başardığını kullanıcısına kanıtlıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı kesitlerde tasarlanan DLP-S Mini, aynı zamanda yapışkan bantlı seçeneğiyle de yaşam alanlarına zarar vermeden uygulama yapılmasına imkan sağlıyor. Kablo düzenleme ihtiyaçlarına hızlı ve estetik çözümler sunan DLP-S Mini ailesi fiyat ve performans üstünlüğü ile de kendisini gösteriyor.

DLP-S Mini, modern ve işlevsel tasarımıyla tüm iş alanlarına mükemmel çözümler sunmaya devam ediyor.