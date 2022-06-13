JetSynthesys, I&O oyun girişimi Jetapult’ı duyurdu

Dijital eğlence ve teknoloji şirketi JetSynthesys, I&O oyun girişimi Jetapult’ı satın aldığını açıkladı.

Gelişmekte olan pazarlardaki oyun stüdyoları için Yatırım Yap ve İşlet (I&O) modeli olan oyun girişimi Jetapult, Hindistan’daki bir oyun stüdyosunu satın alarak üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre oyun girişimi, sektördeki uzun vadeli akıllı sermaye eksikliğini gidermek için Hindistan, Güney Doğu Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi gelişmekte olan pazarlarda gelir üreten bağımsız oyun geliştirme stüdyolarını satın almaya ve ölçeklendirmeye odaklanacak. Bu girişim, bilimsel ve sürdürülebilir ölçek için yerel bir pazar ortamından uluslararası bir perspektife kadar ticari olarak oyun şirketleri listesi oluşturacak ve büyütecek.

Jetapult’un tanıtımı hakkında konuşan JetSynthesysVC ve MD’si Rajan Navani, "Yıllar içinde oyun sektörünün ivme kazandığını ve önümüzdeki yolun her zamankinden daha parlak göründüğünü gördük. Doğru mentorluk ve finansmanla kendilerini gerçekten ölçeklendirebilecek, harika fikirlere sahip birçok yetenekli oyun stüdyosu var. Bu pazar ihtiyacının farkına vararak, şirketin küresel uzmanlık ve dünya standartlarında ortaklıklar kullanarak oyun stüdyoları satın alma ve hızla ölçeklendirme konusunda çok başarılı modelinin arkasından Jetapult’ın tanıtımını yapmaya karar verdik" dedi.

Jetapult COO ve Kurucu Ortağı Yash Baid şöyle konuştu: "Yatırım liderleri, oyun stüdyolarının sunduğu, aslında Covid-19 salgını sırasında tanık olunduğu gibi ekonomik gerilemelerden bile yararlanan muhteşem yatırım getirilerinin tamamen farkındalar. Bununla birlikte, günümüzde sektörde bu stüdyolar için ciddi bir akıllı sermaye ve anlamlı destek eksikliği var. Oyun girişimi, gereksinimlerini belirleyip akıllı ve sabırlı sermayeye erişim sağlamak için oyun stüdyosu geliştiricileriyle yıllarca yakın çalışmanın bir ürünüdür ve önemli girişim özsermayesi ve borç yatırımcılarıyla ortaklık kurarak ölçeklendirilmiştir. Küçük oyun stüdyolarını operasyonel değerlerimizin merkezinde tutan bir anlayışa sahibiz ve onları Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlardan nesiller boyu varlığını sürdüren şirketlere dönüştürmeyi amaçlıyoruz."