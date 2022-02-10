Jeomanyetik fırtına, SpaceX’in 49 Starlink uydusundan 40’ını düşürdü

SpaceX’e ait 40 Starlink uydusu, jeomanyetik fırtınadan zarar görerek düştü.

ABD’li Uzay Taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından internet iletişim ağının bir parçası olarak fırlatılan 49 Starlink uydusundan 40’ı güneşten gelen büyük bir radyasyon patlamasıyla tetiklenen jeomanyetik fırtına nedeniyle düştü. Harvard-Smithsonian Gözlemevinde görevli astrofizikçi Jonathan McDowell, uyduların zarar görmesinin tek bir jeomanyetik olaydan kaynaklanan en büyük toplu uydu kaybını işaret ettiğine inanıldığını ve benzersiz olduğunu söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, uyduların fırlatılmadan bir gün sonra jeomanyetik fırtınadan etkilendiği belirtilirken, ilk sistem kontrolleri esnasında bir arıza tespit edilmesi durumunda uyduların hızlı ve güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmelerini ve yakılmalarını sağlamak için ilk başta rutin olarak düşük yörüngelere yerleştirildikleri de aktarıldı. Güneş fırtınasının hızı ve şiddetiyle uyduların alçak yörünge yüksekliğindeki atmosferik yoğunluğunun büyük ölçüde arttığını ifade eden SpaceX yetkilileri, buna bağlı olarak en az 40 uydunun yoğun sürtünme veya sürüklenme maruz kaldığı söyledi. Starlink operatörlerinin sürüklenmeyi en aza indirgemek için uçtan uca uçmalarına izin veren uyduları “güvenli mod” bir yörünge diziliminde komuta etmeye çalıştıklarını belirten şirket bu çabaların başarısız olduğunu ifade etti.