Japonya’dan çevre dostu uzay atağı

Japon bilim adamları, dünyanın ilk ahşap uydusunun 2023’te uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Sivil havacılık ve uzay alanındaki yeniliklere her gün bir yenisi eklenirken, Japonya merkezli Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo ormancılık şirketinden ahşap uydu atağı geldi. Proje geliştirme ekibinden yapılan açıklamada, dünyanın ilk ahşap uydusunun 2023’te uzaya fırlatılmasının hedeflendiği duyuruldu. Ahşabın çevre dostu yapısı ve düşük maliyetinden yararlanmayı hedefleyen bilim adamları, uydunun kullanım süresini tamamlamasının ardından atmosferde yanacağına dikkat çekerek, böylelikle uydunun çevreye daha az zarar vereceğinin altını çizdi. Normal uydularda temel malzeme olarak kullanılan alüminyuma göre oldukça ucuz olan ahşabın elektromanyetik dalgaları geçirmesi nedeniyle de avantajlı olduğu belirtilirken, tasarlanacak uydunun dışının ise güneş pilleri ile kaplanacağı öğrenildi.

Ahşap örnekleri test edilecek

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın da (JAXA) destek verdiği proje kapsamında Kyoto Üniversitesi’nde program yürütücüsü olan Astronot Takao Doi liderliğindeki ekibin, çeşitli ağaç türlerinden elde edilen ahşap levha örneklerini yaklaşık 9 ay ay sürecek bir uzay dayanıklılık testine tabi tutacağı belirtildi. Çalışmanın uzay ve havacılık faaliyetlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğine de dikkat çeken Doi, "Projenin başarıya ulaşması halinde, uzayla ilgilenen çocukların dahi uydu tasarlayabilmesinin önü açılabilir" ifadelerini kullandı.