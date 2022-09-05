Japonya H3 roketini 2022 mali yılında yörüngeye göndermeyi hedefliyor

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), fırlatması daha önce 2 kez ertelenen H3 roketinin 2022 mali yılı içinde yörüngeye gönderileceğini açıkladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen ve fırlatması 2 kez ertelenen H3 roketinin 2022 mali yılı içinde yörüngeye gönderileceği bildirildi. JAXA’dan yapılan açıklamada, rokette daha önce tespit edilen motor ve tasarım sorunlarının çözüldüğü belirtilirken, Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden havalanacak roketin motoru üzerindeki son güvenlik testlerinin bu ay itibariyle yapılacağı kaydedildi. Test sonuçlarına göre ise, kesin fırlatma tarihinin belirleneceği ifade edildi.

Başta 2020’de uzaya gönderilmesi hedeflenen ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle uzay yolculuğu geciken H3 roketinin fırlatılışı son olarak bu yılın başında roketin motor güvenliği için ek tedbirler almak adına bir kez daha ertelenmişti. Japonya’nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A’nın halefi olan H3’ün, Uzay taşımacılığında Japonya’nın yurtdışı ile rekabet gücünü artırmak üzere geliştirildiği biliniyor.