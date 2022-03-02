Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi” diyerek Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettiklerini duyurdu. Demir, ‘bağımsız savunma sanayii’ vurgusu yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma’ya T129 Atak helikopteri teslim ettik."