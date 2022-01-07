İzmirli mobil uygulama firması MobileX Yazılım ihracat ödülü aldı

Mobil uygulama sektöründe global çapta projeler geliştiren MobileX Yazılım, yüksek teknoloji ödülleri kapsamında İzmir bölgesinde "En Fazla İhracat Yapan Ar-Ge Firması" seçildi. Aynı ödülü 3 yıldır üst üste alan firmanın, mobil aplikasyon mağazalarında birden çok kategoride uygulaması bulunuyor.

MobileX Yazılım, geliştirdiği 15’i aşkın uygulama ve 35 farklı dil seçeneği ile 160 ülkede, 120 milyon kullanıcıya ulaştı. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) tarafından, inovasyon ve yüksek teknoloji alanlarındaki çalışmaları özendirmek, girişimciliği ödüllendirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri" sahiplerini buldu. Son kullanıcıya yönelik mobil uygulamalar üreten MobileX Yazılım, ödül töreninde "En Fazla İhracat Yapan Ar-Ge Firması" seçildi.

"3 sene üst üste bu ödüle hak kazanmak bizi mutlu ediyor"

Her zaman son kullanıcı dostu olmaya gayret ettiklerini belirten firma yetkilileri, "Geliştirdiğimiz tüm ürünlerde en önem verdiğimiz ortak nokta kullanıcı dostu olmak. Global pazarlarda milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştıracak ürünler yapmak ve bunu her yaştan herkesin rahatlıkla anlayıp kullanabileceği kolaylıkta yapmak. Bu hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, 3 sene üst üste bu ödüle hak kazanmak bizi mutlu ediyor" dedi.

Arka tarafta yoğun Ar-Ge çalışmaları gerektiren, son kullanıcıya ulaşan mobil uygulamalar geliştiren firma, geliştirdiği uygulamaları çeşitli global mobil platformlarda yayınlayarak, tüm dünyadaki internet kullanıcılarına ürünlerini sunuyor. Geliştirilen uygulamaların daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilmesi için ise içeride bulunan dijital pazarlama ekipleri çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket, gelirlerinin çoğunu kullanıcıların uygulama içinde yaptığı satın alımlar ve uygulama içinde reklam gösterimi ile elde ediyor.

Öte yandan, mobil oyun girişimleri, son dönemde aldığı yatırımlarla gündeme geliyor. Mobil oyun girişimleri dışında, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketlerin başarısı ve ayrıca ülkeye sağladığı döviz getirisinin her geçen gün artırıyor olması, yazılım ekosisteminin oyun dikeyi dışında da büyümekte olduğunu gösteriyor.