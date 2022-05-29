İzmir’in ilk yerleşim yerinde teknolojik tasarımlar

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2022 Mezuniyet Projeleri Sergisi, İzmir’in ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Yeşilova Höyüğü’nün ziyaretçi merkezinde gerçekleşti. 18 öğrenci tasarım projelerini jüriye sunduktan sonra projelerin pafta, maket ve prototipleri sergilendi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünün 2022 Mezuniyet Projeleri Sergisi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezinde düzenlendi. Tasarım projelerini jüriye sunan 18 öğrenci, projelerin pafta, maket ve prototiplerini sergiledi. Sergi açılışına; Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin firmaların desteğiyle tasarladığı ürünler takdir topladı. İzmir’in Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde Manda Çayı kıyısında bulunan Yeşiova Höyüğü, İzmir’in ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.

75-84 yaş arası kişiler için akıllı bileklik ve baston

Vestel Elektronik desteği ile V-Stick isimli bir bileklik ve baston tasarlayan Yarkın Muslu, ürünün 75-84 yaş arası yalnız yaşayan bireylerin yerinde yaşlanmalarını desteklediğini söyleyerek “Kullanıcılarının sağlık takibini yapabilir, konum servisleri sayesinde anlık konum takibi yapabilir ve olabilecek tehlikelerde gerekli birimleri haberdar ederek kullanıcının güvenliğini sağlayabilir. Ayrıca ürün üzerinde bulunan özel ses ve ışık sistemleri, kişinin uyku kalitesini artırmayı hedefler. Ürün ile ortaklaşa çalışan akıllı bileklik sayesinde kişinin sağlık durumu düzenli olarak denetlenir. Akıllı asistan ile gündelik hayatlarındaki problemlere pratik çözümler üretilir. Ayrıca V-stick uygulaması ile ürünü kullanan kişinin yakınları, kişinin sağlık durumu, konumu gibi bilgileri anlık olarak gözlemleyebilir. Gerçekleşen tehlikelerden anında haberdar olabilir” diye konuştu.

Katlanabilir e-bisiklet

Elektrikli katlanır şehir bisikleti tasarlayan Derya Karalom, “Neo-fold” adını verdiği projesini tanıtarak “Neo-fold, hem Shimano Nexus vites sistemine hem de ön tekerleğe konumlandırılmış pedal destekli hub motora sahiptir. Kullanıcı 3 farklı mod seçeneğiyle motor desteğinden yararlanabilir. Böylece kullanıcılara şehir içi ulaşımda hız kazandırmak ve sürüş deneyimlerini iyileştirmek amaçlanmıştır. Zincir koruma kapağı, katlandığında açıkta kalan komponentlerin taşıma sırasında neden olduğu kirlilik ve yaralanma tehlikesini engeller. Neo-fold, döner menteşe ile katlama yöntemini kullanır. Böylece katlama adımlarını azaltarak kullanım kolaylığı sağlar” dedi.

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar için oyuncaklar

Creatoy adıyla, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuklar için iki oyuncak tasarlayan Bahar Körpetütüncü ise, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olan çocuklar, okul ortamında dikkatini toplama, sosyalleşme ve iletişim becerileri konusunda eksikler yaşamaktadır. Dikkat, rahatlama, motor gelişimi ve iletişim becerileri kavramları göz önünde bulundurularak okul ortamında konumlanacak Creatoy Ailesi’ni tasarladım. TexBall, çocukların dokularla desen oluşturarak duyusal rahatlama yaşayıp görsel algılarını geliştirir. HoopMaze adlı merkez noktasına doğru zorlaşan labirent bulmaca ise konsantrasyon ile sağlanan görsel algıyla birlikte çocukların iletişim ve motor becerilerini geliştirir” sözlerine yer verdi.

Evde kullanım için topraksız tarım kiti

Ev içi kullanıma yönelik topraksız tarım ile bitki yetiştirme kiti Ocotillo’yu tasarlayan Kardelen Köksal, ürünün hidroponik sistem ile birlikte kullanıcıya mümkün olan en pratik ve sürdürülebilir bitki yetiştirme deneyimini ev ortamında gerçekleştirme imkanı sunduğunu söyledi. Hidroponik yetiştirme sistemi, yani topraksız tarım, kullanıcıların kişiselleştirilebilir bahçelerini oluştururken benzer ürünlerde sağlanamayan sürgün köklü bitkilerle saçak köklü bitkilerin aynı anda yetiştirmesine de olanak sağlıyor.

Konaklama imkanı sunan sert şişme bot

Barınma ve konfor imkanı sunan sert şişme bot tasarlayan Berkay Sezer, Vortex’in 14 metre uzunluğa 3.4 metre genişliğe sahip olduğunu ve bu tasarım ile sert şişme botların dezavantajlı olduğu barınma ve konfor kategorilerinde iyileşme sağlamayı amaçladığını belirtti. Sezer, “Barınma alanındaki yemek yapma, tuvalet ve geniş koltuklarıyla hem kabin içi hem de kabin dışı konforlu alanlar oluşturmayı hedefledim. Kabin dışı alanlarda ses sistemleri ve depolama alanları ve açılır kapanır masa sistemleriyle kullanıcıya çeşitli aktivitelerde kişiselleştirilebilir alanlar sunuyor” ifadelerini kullandı.