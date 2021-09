İzmir’de bilim şenliği

Avrupa’nın dört bir yanında aynı anda düzenlenen Avrupa Araştırmacı Gecesi’nin ülkemizdeki ayağına ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesi, farklı alanlarda çalışan bilim adamı ve araştırmacıları farklı etkinliklerde halkla buluşturdu. Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi tarafından hazırlanan ve Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olarak yer aldığı proje kapsamında 4 kampüste 200 araştırmacının katıldığı 400 etkinlikle yaklaşık 10 bin kişi bilimle buluştu.

AB Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacı Gecesi programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’den seçilen tek proje olan Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda hazırlanan “Green Night” (Yeşil Gece) projesi, gün boyu süren etkinliklerde her yaştan çocuk ve genç, bilim insanları ile buluşma fırsatı buldu. Etkinliğin açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Kuruluşumuzdan bu yana AB alanında yapılan akademik çalışmalar ve yürütülen projeler ile bu alanda oldukça aktif bir kurumuz. Üniversitemiz, AB tarafından finanse edilen yaklaşık 120 projeye katılmış, uluslararası ortaklıklar kurmuş, iş dünyası, sivil toplum, kamu kurumları ve diğer üniversitelerle güçlü bağlar geliştirmiştir. Bu projeler, üniversitemizin uluslararası araştırma ve iş birliği boyutunu desteklemekte, üretilen bilimsel bilginin daha geniş bir kitle ile buluşmasına katkı sağlamaktadır. Yeşil Gece projesi, sürdürülebilirlik için doğal ekosistemleri korumanın ve eski haline getirmenin gerekli olduğunu vurgulayarak bunun için enerji, gıda, atık ve ulaşım gibi dört ana eylem alanına odaklanmakta ve bilimin, araştırmacıların bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda sahip olduğu öncü rolü gençlere göstermeyi hedeflemektedir” dedi.

Avrupa ile eş zamanlı gerçekleşti

Projenin koordinatörü Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, “Şu anda 28 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir etkinliğin Türkiye boyutunu temsil etmenin ve ev sahipliği yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Projemizin, halkı ve özellikle gençleri bilim ve araştırmacılar ile buluşturmak gibi bir amacı var. Hepimizin artık farkında olduğu üzere gezegenimiz bizden her zamankinden daha fazla hassasiyet bekliyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve neden olduğu felaketler, artık sadece bilim kurgu kitapların bir öngörüsü değil, maalesef bizzat yaşıyoruz. Biz de istedik ki yaptığımız bu faaliyetlerle bu konularda biraz daha farkındalık oluşturalım. Bu kapsamda 4 farklı kampüste, 200 araştırmacının katıldığı 400 etkinlikle yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyoruz” diye konuştu.

“En kıymetli hazinelersiniz”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise, “Geçmişte yaşanan birçok problemi bugün yaşamıyorsak bilim insanlarının ve araştırmacıların üstün başarıları sonucu. Bundan sonra da problemler, araştırmacıların gayreti ve gençlerin araştırmacı olma isteği ile aşılacak. Gençler, sizler bu ülkenin umudu, fikirleri ile geleceğe yön verecek olan en kıymetli hazinelerisiniz. Kendine güvenen, toplumsal değerlere sahip çıkan, inançlı, kararlı ve çalışkan öğrencilere ihtiyacımız var. Bizler bu konuda size yürekten inanıyoruz. İzmir İl Milli Eğitim olarak, gençlerimizin yeniliğe ve değişime açık attığı her adımı, projeleri ile çalışmalarını, her daim yürekten desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sizler geleceğimizin aydınlık yarınlarısınız. Ülkemizin geleceği için araştırmacı gençler yetiştirme hedefimiz, her daim ana gayretimiz olacaktır” dedi.

“Tebrik ve takdir ediyoruz”

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Şeyma Sayımlar da programın dünyanın en büyük sivil araştırma ve inovasyon destek programı olarak anıldığını ve ülkemizin de birçok projeyle yararlandığını belirtti. Sayımlar, “Bu Yaşar Üniversitesinin Avrupa Araştırmacı Gecesi programı kapsamındaki ilk etkinliği değil. Geçtiğimiz yıllarda yine geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlemişti. Bu bağlamda Avrupa’nın her ülkesiyle birlikte gençlerin bilimle buluşma noktası olmayı alışkanlık haline getiriyor diyebiliriz. TÜBİTAK olarak bunu tebrik ve takdir ediyoruz” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Alper’in “Yanlış Bilginin Psikolojisi” başlıklı sunumunun ardından “İklim Değişikliği” konulu bilim gösterisi yapıldı. Açılış töreni, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni ile son buldu. Selçuk Yaşar Kampüsü, gün boyunca deneylerin yapıldığı, bilimsel gösterilerin sunulduğu, bilim konulu sohbetler ve seminerlerin yapıldığı bir alana dönüştü. Üniversitede görev yapan akademisyen ve araştırmacılar, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.