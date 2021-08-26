İzinsiz çekiliş düzenleyen sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

İFADE VERMEK İÇİN EMNİYETE GİTTİLER

Milli Piyano İdaresi'nden izin almadan internet üzerinden yayınladıkları videolarla çekiliş yapan sosyal medya fenomenleri emniyete ifadeye çağırıldı. Daha önce başlatılan soruşturma kapsamında Mali Şube’ye gelen sosyal medya ünlüleri arasında Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.

ENES BATUR DA İFADEYE GELECEK

Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ’ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor. Mali Polisin ifadesini aldığı 5 kişinin ifadelerinin ardından emniyetten ayrılacağı belirtildi.