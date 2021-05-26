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İyileştirmesi tamamlanan 6’ncı F-16 Blok-30 uçağı da Hava Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yapısal iyileştirmesi tamamlanan 6’ncı F-16 Blok-30 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2021, 18:43
İyileştirmesi tamamlanan 6’ncı F-16 Blok-30 uçağı da Hava Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yapısal iyileştirmesi tamamlanan 6’ncı F-16 Blok-30 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan altıncı F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik" denildi.

Paylaşıma cevaben Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) hesabından yapılan paylaşımda ise, "F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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