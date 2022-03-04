Itopya Ankara mağazası açıldı

IT ve Gaming teknoloji ürünlerin satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere benzersiz çözümler sunan Itopya, müşteri deneyimlerini geliştirmek, sevilen teknoloji markalarını oyunculara daha ulaşılabilir hale getirmek için Türkiye’nin başkenti Ankara’da bin 500 metrekare büyüklüğündeki 3. mağazasının kapılarını 4 Mart’ta açtı.

MSI, ASUS, Gigabyte, Steelseries ve Razer gibi dünyaca tanınmış ve önde gelen gaming markalarının deneyimleme stantlarının bulunduğu, İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü mağazalarından sonra, benzersiz hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesine sahip 3. mağazasıyla Ankara’da yaşayan oyun tutkunlarına, yeni deneyimler yaşatmanın yanı sıra, tüm oyuncu ekipman ihtiyaçlarını da kolayca bulabilecekleri yepyeni bir mağaza konsepti sunuyor. 4 Mart’ta kapılarını açan mağazada oyuncular o güne özel fırsatları bulabilecekleri gibi, dünyaca tanınmış ve popüler olan markaların, yeni ürünlerini de pek çok kişiden önce deneyimleme şansını yakalayabilecekler.

Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem’de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı ve 3. mağazasını da başkent Ankara’da açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla internet üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürünleri ve fırsatları yakalama şansını sunuyor.