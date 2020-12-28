İstanbul’da Olası Bir Deprem Sonrası Ailelerin Buluşabilmesi İçin Yapay Zeka İş Başında
İstanbul’da olası bir depremin ardından ailelerin çocuklarıyla en güvenli şekilde fiziksel olarak bir araya gelebilmelerini sağlamak için; Impact Hub öncülüğünde ve Omdena çatısı altında dünyanın dört bir yanından 33 yazılımcı, veri analisti ve gönüllü seferber oldu.
70’ten fazla ülkeden 700’ün üzerinde gönüllüyü farklı etki odaklı projelerde bir araya getirerek, toplumsal sorunlara teknoloji temelli çözümler geliştirmek üzere çalışan Omdena’nın son yapay zeka ürünü, olası bir depremin ardından meydana çıkacak ulaşım ve erişim karışıklıklarında, en kısa ve en güvenli yolları hesaplayarak, ailelerin ev ve işyerlerinden, çocuklarının bulundukları noktalara (ör. okullarına) güvenle ulaşabilmelerini sağlayacak.
Impact Hub İstanbul öncülüğü ile gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden yapay zeka uzmanları, veri analistleri ve sorumluluk almak isteyen vatandaşlardan oluşan 33 gönüllünün çalıştığı projenin hayata geçmesini sağlayan Omdena platformunun kurucusu Rudradeb Mitra, “Omeda çatısı altında duyarlı insanların bir araya gelerek bilgilerini paylaştıkları ve toplumsal sorunlara somut çözümler ürettikleri yeni bir inovasyon modeli kuruyoruz” ifadeleriyle projeyi anlattı.
Impact Hub İstanbul kurucu ortaklarından Semih Yaşar Boyacı ise 8 hafta süren yoğun mesai ve ortaya çıkan işten ötürü Omdena ailesine teşekkür ederken “uluslararası gerginliklerin her gün gündemimizi meşgul ettiği böyle bir zamanda, dünyanın her yanından duyarlı insanların harekete geçip İstanbul’un yaşayacağı olası zorlukları rahatlatmak üzerine emek sarf etmesi oldukça etkileyici. Bu gibi projelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12