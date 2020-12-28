İstanbul’da Olası Bir Deprem Sonrası Ailelerin Buluşabilmesi İçin Yapay Zeka İş Başında

70’ten fazla ülkeden 700’ün üzerinde gönüllüyü farklı etki odaklı projelerde bir araya getirerek, toplumsal sorunlara teknoloji temelli çözümler geliştirmek üzere çalışan Omdena’nın son yapay zeka ürünü, olası bir depremin ardından meydana çıkacak ulaşım ve erişim karışıklıklarında, en kısa ve en güvenli yolları hesaplayarak, ailelerin ev ve işyerlerinden, çocuklarının bulundukları noktalara (ör. okullarına) güvenle ulaşabilmelerini sağlayacak.

Impact Hub İstanbul öncülüğü ile gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden yapay zeka uzmanları, veri analistleri ve sorumluluk almak isteyen vatandaşlardan oluşan 33 gönüllünün çalıştığı projenin hayata geçmesini sağlayan Omdena platformunun kurucusu Rudradeb Mitra, “Omeda çatısı altında duyarlı insanların bir araya gelerek bilgilerini paylaştıkları ve toplumsal sorunlara somut çözümler ürettikleri yeni bir inovasyon modeli kuruyoruz” ifadeleriyle projeyi anlattı.

Impact Hub İstanbul kurucu ortaklarından Semih Yaşar Boyacı ise 8 hafta süren yoğun mesai ve ortaya çıkan işten ötürü Omdena ailesine teşekkür ederken “uluslararası gerginliklerin her gün gündemimizi meşgul ettiği böyle bir zamanda, dünyanın her yanından duyarlı insanların harekete geçip İstanbul’un yaşayacağı olası zorlukları rahatlatmak üzerine emek sarf etmesi oldukça etkileyici. Bu gibi projelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.