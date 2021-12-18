İstanbul Tersanesi Komutanlığına “Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi” projesi ile birincilik ödülü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı, 2021 Verimlilik Projesi Ödülleri yarışmasında “Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi” projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından ödül takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin de katılımıyla Kocaeli’de Bilişim Vadisi’nde 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi. Törende “Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi” adlı projeyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı birincilik ödülüne layık görüldü.

“Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi” adlı proje dolasıyla ödüle layık görülen İstanbul Tersanesi Komutanlığının ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin’e teslim edildi.