İstanbul Havalimanı’nda Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle alışveriş dönemi

İstanbul Havalimanı’ndaki alışveriş alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi hayata geçirildi. Yolcular, İGA’nın mobil aplikasyonu sayesinde mağazalar arasında gezintiye çıkabilmenin yanı sıra fiyat ve kampanyalar hakkında da bilgi alabilecek.

İGA İstanbul Havalimanı, bir objeyi sanal olarak 3 boyutlu bir şekilde mekana yerleştiren ‘gerçek dünya’ teknolojisi olarak adlandırılan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi. Dış Hatlar Bosphorus alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren ve yönlendirmeler yapan CİGA karakteri, yolcuları mağazalar arasında gezintiye çıkarmanın yanı sıra kampanya teklifleri de sunuyor.

Türkiye’de ilk defa bir havalimanında kullanılıyor

Yolcular, İstanbul Airport uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabiliyor. CİGA karakteri mağazalara yaklaştığında ilgili mağaza adı pop-up şekilde beliriyor ve mağaza adına tıklandığında mağaza hakkındaki detaylar listeleniyor. AR teknolojisi sayesinde yolculara anlaşmalı mağazaların kampanya teklifleri ve indirim kodları veriliyor. Böylece yolcular CİGA karakteriyle mağazaları gezerken indirimlerden de yararlanma fırsatı bulabiliyor. Türkiye’de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde, alışveriş deneyimine de yeni bir boyut kazandırmış oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi

İstanbul Havalimanı’nda başlatılan yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecek alışveriş İGA İstanbul Havalimanı’nın ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli. Teknolojik altyapımız, yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve alışverişi çeşitlendiren geniş skalamızla birlikte havalimanımızdaki ticareti geliştirmek adına yaptığımız yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı’ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek. AR teknolojisi kullanılarak oluşturduğumuz bu Marketplace/Pazaryeri havalimanımızdan seyahat edecek olan yolcuların alışveriş keyfine konfor sağlamasının yanı sıra hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak” ifadelerini kullandı.