İstanbul Gençlik Oyunları heyecanı Esenyurt’ta

“Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri” bu hafta, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti. Sevilen radyocu Gökalp, öğrencilere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Başakşehir Belediyesinin başlattığı ve Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda turnuva ve yarışmaların hız kesmeden devam ediyor. Yoğun katılımla yapılan yarışmaların heyecanı ve içeriği İstanbul genelindeki okullarda öğrencilere de anlatılıyor. Sevilen radyocu Serdar Gökalp, her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluştuğu Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri programında Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne konuk oldu.

Serdar Gökalp’ten spor tavsiyesi

Gençlerle bir araya gelen Gökalp, hem İstanbul Gençlik Oyunları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu, hem de öğrencileri spor yapmaları konusunda teşvik etti. Programda, öğrencilere İstanbul Gençlik Oyunları tanıtım filmi ve şampiyon olan takımlar için hazırlanan içerikler izletildi.

Program öncesi okulda öğrenciler için İstanbul Gençlik Oyunları tanıtım ve kayıt standı kuruldu. Gençlere organizasyon kapsamında detaylı bilgi verildi. Kick boks ve tekvando gibi sporları yapan kız öğrencilerle konuşan Gökalp, “Özellikle sizin gibi kız çocuklarımızın spor yapmasını çok önemsiyorum. Sizin gibi sporcu gençlerimizi, İstanbul Gençlik Oyunları’nda görmeyi çok istiyoruz. Önümüzdeki yıl sizlerin arasından şampiyonlar bekliyorum. Okulunu temsil edecek olan tüm gençlere, yarışacakları branşlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.