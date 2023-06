İşsizliğin nedeni yapay zeka mı?

Yapay zeka sayesinde verilerin de daha kolay işlenebileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Yapay zeka, teknolojik imkanların kullanılarak daha önce elde edilen verilerin işlenmesi ile ortaya çıkan sonuçlardır diyebiliriz. Yapay zeka sayesinde daha fazla insan çalıştırmak yerine, teknolojik imkanlarla verilere ulaşabiliyoruz. Yapay zekanın avantajlarına gelirsek de; birincisi iş yükünü azaltır, ikincisi verimliliği arttırır ve tahmin yapabilir. Yani çok fazla büyük veri dediğimiz İngilizcede big data adını verdiğimiz verileri kullanarak sonuçlar elde edebilir. Müşteri deneyimi sağlar, yani müşterinin daha fazla memnun olma imkanını elde eder. Örnek verecek olursak, bir tatile gitmek istiyorsunuz ve sizin o tatille ilgili beklentileriniz var. Yapay zeka sayesinde en uygun oteli ya da tatili size bulabilir. Aynı şekilde daha iyi kararlar alabilir yapay zeka. Yapay zeka sayesinde verileri daha rahat işleyebiliriz” dedi.

"Yapay zeka işsizliğe de neden olabilir"

Topuzoğlu, yapay zekanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olduğunu söyleyerek, “Yapay zekanın dezavantajları da işsizliğe neden olabilir. Şu anda birçok insanın yaptığı işi yapay zeka gerçekleştirebiliyor. Bunların arasında makale yazmak, basın bülteni hazırlamak, resim çizmek dahil mevcut. Örnek veriyorum eskiden Excel’de formül yazmak bir işken, şu anda siz nasıl bir formül istediğinizi yapay zekaya söylüyorsunuz o sizin yerinize yazabiliyor. Aynı şekilde yetersiz düzenlemeler var burada. Yapay zekayla ilgili telif hakları nasıl olacak, elde edilen sonuçlar kime ait olacak belli değil. Bundan dolayı da belirsizlikler ortaya çıkacak. Güvenlik riski var. Siz yapay zekaya güvenip de oradaki bilgiyi olduğu gibi kullanır, değerlendirmezseniz bir takım güvenlik riskleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yanlış kararların kurbanı olabilirsiniz. Her ne kadar yapay zekayı kullansak da yine bunları değerlendirebilecek bir insana her zaman için ihtiyacımız var. Bir de veri gizliliği tehlikesi var. Sonuçta bu veriler bir yerlerden çekildiği için, o çekilen yerlerde sizin de verileriniz olabilir ve bir güvenlik açığı da oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın aslında çok büyük bir iş imkanı sunduğunu da söyleyen Topuzoğlu, “Özellikle sağlık ve teknoloji alanında yapay zeka kullanılıyor. Bununla ilgili projeler yapılıyor ve bizim de sürekli katıldığımız yapay zeka temelli e ticaret konferansları var. Burada Be To Be eşleştirmeler yapay zeka yardımıyla yapılıyor. Siz hangi alanla ilgileniyorsanız o alandaki kişilerle eşleşmeler yaşıyorsunuz ve bu şekilde bilgi paylaşımı yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sağlık alanında da en uygun ilaç, en uygun çözümleri nasıl kullanılabileceği ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Yine teknoloji alanında da son günlerde çok fazla duyduğumuz İHA’lar SİHA’lar ya da diğer tanklar olsun, su altını koruma ile ilgili olsun bunların hepsinde yapay zeka kullanılmakta. Yapay zeka aslında çok büyük iş imkanları sağlıyor. Biz yapay zeka kullanarak, bu konuda eğitimler vererek, bu alanı kullanarak kitaplar yazarak para kazanabiliriz. Aynı şekilde işimizi daha kolay hale getirebiliriz. Mesela e-ticaret alanında yapay zeka kullanımında biz bizzat ilgileniyoruz ve önümüzdeki dönemde bir proje yapmayı da istiyoruz. Bu da şöyle olacak; örnek veriyorum siz ürün tanıtımı yapıyorsunuz ama ürününüzü Almanya’da, Belçika’da veya İngiltere’de satacaksınız. Bu ülkedeki insanların o üründen beklentisini siz çok iyi bilemeyebilirsiniz. Yapay zekayı kullanarak ürünün tanıtım yazılarını yazdırmak, ürünle ilgili resimler oluşturmak gibi çalışmaları yaparak, yapay zeka temelli bir e-ticaret altyapısı da kurarak daha fazla kişiye ulaşmayı da hedefliyoruz” dedi.