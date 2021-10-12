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İsrail’de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İsrail Ulusal Drone Girişimi’nde üçüncü aşamaya geçilmesi ile dronelar ilk kez İsrail’in merkezindeki müşterilerin siparişlerini teslim etti.

Bilim ve Teknoloji 12.10.2021, 18:18
İsrail’de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İsrail Ulusal Drone Girişimi’nde üçüncü aşamaya geçilmesi ile dronelar ilk kez İsrail’in merkezindeki müşterilerin siparişlerini teslim etti.

İsrail Ulusal Drone Girişimi’nde dün üçüncü aşamaya geçildi. Dronelarla ilk kez İsrail’in merkezinde müşterilerin siparişleri taşındı. Cando Droneları İş Geliştirme Müdürü Guy Mızrahi yaptığı açıklamada, droneların test amaçlı yemek teslimatı yapmaya başladığına dikkat çekerek, “Gelecekte droneların her türlü teslimatı yaptığını göreceğiz. Bu pazar, başka birçok alanda genişleyecek" dedi.

Ulusal Drone Girişimi, geçtiğimiz ocak ayında kentsel alanlarda uçuşlarına başlamıştı. İki yıl içerisinde proje kapsamında insansız hava araçlarıyla (İHA) teslimatlar için ulusal bir hava koridoru ağı oluşturulacak. Bu hava koridoru ile ilaç ve tıbbi ekipman teslimatı, e-ticaret ve daha fazlası için droneları kullanılması hedefleniyor.

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