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İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi” dedi
Bilim ve Teknoloji 31.12.2022, 09:43
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Siper Ürün- 1 Sisteminin görüntülerini paylaştı. Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadelerini kullandı.