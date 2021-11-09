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İşçilerin iskeletlerini koruyacak giyilebilir teknolojiler ürettiler

ULUTEK’te faaliyet gösteren OCALIS Mühendislik, ‘vücudu destekleyen giyilebilir teknolojiler’ sloganından hareketle geliştirdiği endüstriyel dış iskelet sistemlerini pazara sunmak için hazırlanıyor.

Bilim ve Teknoloji 09.11.2021, 12:54
İşçilerin iskeletlerini koruyacak giyilebilir teknolojiler ürettiler

ULUTEK’te faaliyet gösteren OCALIS Mühendislik, ‘vücudu destekleyen giyilebilir teknolojiler’ sloganından hareketle geliştirdiği endüstriyel dış iskelet sistemlerini pazara sunmak için hazırlanıyor.

ULUTEK Teknopark’ta TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında kurulan OCALIS Mühendislik, uluslararası pazardaki firmalar ile iş birliği gerçekleştirerek, özellikle lojistik sektöründe mühendislik ve tasarım alanında hizmet veriyor. Firmanın kısa zamanda dünya çapında verimli gelişmeler kaydettiğini belirten OCALIS Mühendislik kurucu ortağı Ahmet Emre Öçal, “EIT Jumpstarter yarışmasında Avrupa’da 2021 yılının en iyi 15 Start-Up’ı arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

OCALIS Mühendislik’in önümüzdeki süreçte uluslararası ortaklı projelerde hizmetler vererek adından söz ettireceğini söyleyen Ahmet Emre Öçal, “Firmamızın ilk projesi, göğüs ve üstü seviyelerde tekrarlı iş yapan operatörlerin kol ve omuzlarını destekleyerek kas-iskelet hastalıklarını önleyen ‘üst gövde dış iskelet sistemidir. Bu projenin gelişimi için Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ergonomi konusunda da alanında uzman ve dünya çapında çalışmaları olan Prof. Dr. Tülin Gündüz’den danışmanlık alıyoruz. Teknik doğrulamaları yapılan ve patent başvuruları tamamlanan sistemimiz, yakın tarihte Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde kinesiyolojik EMG testlerinin yapılmasının ve endüstriyelleşme çalışmalarının ardından görücüye çıkacak. Dünya pazarında da çalışmalar gerçekleştiren firmamız, İtalyan bir firmanın Türkiye satış temsilciliğini yürütüyor ve bir Alman firmanın da Türkiye distribütörlüğünü almak üzere görüşmeler yapıyoruz” dedi.

“Dünya çapında ilk 30’a girdik”

2021 yılının düzenlenen yarışmalar ve eğitimler açısından başarılı bir şekilde geçtiğini kaydeden Öçal, “OCALIS Mühendislik olarak yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcilere yönelik hazırlanmış olan TİM-TEB programını tamamladık ve dünyanın en büyük hızlandırma programı olan FounderInstitute’ten burs almaya hak kazandık. Bunun yanında Teknofest’in Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne katılarak dünya çapında 900’den fazla Start-Up arasından ilk 30’a girmeyi başardık. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda da son 10 firma arasında yer aldık. Aylar süren eğitim takvimlerimiz ile birlikte gelecek yılda ekibimizi de genişleterek uluslararası düzeyde çalışmalarımızı artıracağız” diye konuştu.

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