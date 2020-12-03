İş birlikçi ve endüstriyel robotlar arasında nasıl tercih yapılmalı

Üretimde otomasyon zorunluluk haline dönüşürken üreticiler, konvansiyonel endüstriyel robot ve iş birlikçi kolaboratif robot arasında kararsız kalıyor. İş birliğine dayalı kolaboratif robotlar yani cobot’lar on yıl önce piyasaya çıktığında geleneksel robot teknolojisinin sunamayacağı birçok avantajı da beraberinde getirerek endüstride büyük bir heyecana yol açtı. Birçok üretici ve sektör için otomasyon yatırımlarını daha ulaşılabilir ve anlaşılır hale getiren cobotlar hakkında bugün bile birçok yanlış bilgi bulunuyor. Universal Robots, üreticilerin otomasyonda doğru yatırımı hayata geçirebilmesi için cobot’lar hakkında en doğru bilgileri paylaşıyor.

Günümüz teknolojisi otomasyonda, geleneksel endüstriyel robot ve insanlarla iş birliğine dayalı, onlarla yan yana onlardan öğrenerek çalışan cobot’lar olmak üzere iki seçenek sunuyor. Üreticilerin kafasında ise geleceğin teknolojisi cobot’lar hakkında birçok soru işareti ve yanlış bilgi bulunuyor. Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 47 bin 500 cobotuyla hizmet veren Danimarkalı cobot lideri Universal Robots, cobot’larla ilgili üreticilerin kafasındaki tüm soruları ve yanlış bilgileri açıklığa kavuşturuyor.

Üretimde gelecek teknolojilere uygun şekilde otomasyona geçmek, üretim durumu, gelecek hedefleri, kapasite ve beklentiler gibi verilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor. Sektörler büyük bir hızda değişir ve gelişirken, cobot’lar ve endüstriyel robotlar arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Tüm bunların yanı sıra kamu kurumları, üretim süreçlerinde çalışanların robotlarla güven içinde çalışması için yeni yönergeler oluşturuyor. Bu gelişmeler gelecekte insanlar ve robotik teknolojilerin üretimde bir arada yer alacağının göstergesi oluyor. Universal Robots, açıklamalarıyla cobot’lar hakkındaki yanlış bilgileri ortadan kaldırıyor.

Cobot'lar endüstriyel bir robottur

Cobot’lar son derece hafif ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca günümüz cobot'ları PLC'ler ve gelişmiş programlama yazılımları ile mevcut makineler ve diğer robotlara entegre olabilen güçlü endüstriyel araçlardır.



Cobot'lar iş birliğine dayalı(kolaboratif) robotlardır

Neredeyse tüm robotlar, ISO / TS 15066 standardına göre uygun güvenlik mekanizmalarıyla birlikte çalıştığını iddia edebilir. Ancak cobot'lar, özellikle insanlarla birlikte yan yana çalışmak üzere tasarlandı. Aynı zamanda cobot’lar, üretimde çok yönlülük, kullanıcı dostu, düşük karbon ayak izi ve uygun fiyat sunan tek teknolojidir.

Cobot'lar güvenlidir

İnsanların yer aldığı her otomasyon teknolojisi bir risk değerlendirmesi gerektirir. Buna cobot'lar da dahildir. Risk analizine göre cobot’larla insanların yan yana çalışması için güvenlik paspasları veya azaltılmış robot hızı gibi güvenlik önlemleri gerekebilir. Ancak cobot'lar, iş birliğine dayalı bir çalışma alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu kullanımı desteklemek için 15 ila 17 adet yerleşik güvenlik mekanizmasına sahiptir. Universal Robots cobot'larının büyük çoğunluğu güvenlik çitleri olmadan insanlarla yan yana güven içinde kullanılmaktadır.

Cobot'lar insanları işsiz bırakmıyor

Cobot’lar çalışanların yerine geçmiyor ya da çalışanları işsiz bırakmıyor. Üreticiler monoton, sıkıcı veya riskli görevler için cobot’ları kullanıyor. Mevcut çalışanlar yüksek katma değerli yeni işlerde görev alıyor. Cobot'lar üreticilerin küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artırarak, düşük iş gücü olan ülkelerdeki rakiplerini geride bırakmalarına, üretime ve daha fazla istihdama olanak tanıyor.





Cobot'lar kalite ve standardı üst sıralara taşır

Risk analizine bağlı olarak cobotlar hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan insanlar ile yan yana hızlı bir şekilde çalışabilir. İnsanların yer aldığı üretim sürecinde bir çalışanın alanına girdiğinizde üretim durabilir veya hızı azalabilir. Bir çalışandan daha hızlı görevleri yerine getiren cobot'lar, zaman içinde durmadan, yavaşlamadan ya da dikkati dağılmadan tutarlı bir şekilde üretime devam eder. Böylece esnek üretimi artırır, kalite ve standardı üst noktalara taşır.

Cobot'lar yüksek hassasiyet gereken işlere de uygundur

Cobotlar yüksek hassasiyet gerektiren, montaj ve elektronik sektörü için uygundur. Universal Robots'un e-Serisi cobot'ları UR3e ve UR5e modellerinde 30 mikron (0,03 mm) ve UR10e ve UR16e'de 50 mikron (0,05 mm) tekrarlanabilir özelliğine sahip. Yerleşik tork sensörü ile e-Serisi cobot’lar, standart ve yüksek kalite işleri için son derece idealdir.

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