İran, ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran Devrim Muhafızları, “Noor-2” adı verilen ikinci askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları’nın “Noor-2” isimli ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları’na ait askeri uydunun başarılı bir şekilde fırlatıldığı ve yörüngeye yerleştirildiği belirtildi. Farsça “ışık” anlamına gelen “Noor” askeri uydusu, ilk olarak 2020 tarihinde uzaya başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.