IPLOOK EPC ve IMS, ULAK baz istasyonlarıyla birlikte çalıştı

IPLOOK EPC ve IMS, ULAK baz istasyonlarıyla 3GPP uyumlu birlikte çalışabilirlik testini tamamlamasıyla, operatör ve işletmeler için gelişmiş beceriler ve müşteri odaklı bir mobil ağ çözümünün mevcut hale geleceğini duyurdu.

Dünyada önde gelen mobil çekirdek ağ sağlayıcılarından IPLOOK Technologies, LTE ve 5G ürünlerinin küresel tedarikçisi ULAK ile birlikte çalışabilirlik sağladığını açıkladı. Şirket ayrıca IPLOOK’un EPC IMS hizmetleriyle ve ULAK 4.5G-LTE baz istasyonları arasındaki veri ve ses hizmetleri testlerinin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

Geliştirdikleri teknoloji hakkında bilgi veren ULAK Baş Teknoloji Sorumlusu Aziz Sever, "Ağ yenilikçiliği için açık kaynak ve gelişim metodolojilerinin yükselişi, ağ hizmetlerini genişletmek ve telekomünikasyon şirketleri pazarındaki sıkı bütçeler ve kaynakları yönetmek için yapılan yarışları hızlandırmaktadır. IPLOOK ile mevcut çözümün ötesine geçmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

IPLOOK Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi Satış Direktörü Frank Li ise şöyle konuştu: "ULAK ile yaptığımız işbirliği, müşterilerimize 4G ticari mobil ağları yüksek performanslı hizmetler ve yükseltilmiş esneklik ile sunma yönünde daha fazla seçenek sağlama hedeflerimizi ilerletmemizi sağlıyor. Gelecekteki işbirliğimizde yenilikçiliğin hızlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."