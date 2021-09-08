iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu! Fiyatlar ne kadar olacak?
iPhone 13 serisi ve Apple Watch Series 7 için tanıtım tarihi belli oldu. İşte Apple’dan gelen iPhone 13 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı:
Apple’ın geleneksel Sonbahar etkinliğinin yapılacağı tarih nihayet açıklandı. iPhone 13, Apple Watch Series 7 gibi ürünlerin tanıtılacağı lansman etkinliği önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.
iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre California Streaming adını taşıyacak olan iPhone 13 tanıtım etkinliği, 14 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00'da gerçekleştirilecek. Yani önümüzde bir haftalık bir süre var.
Apple’ın bu etkinlikte iPhone 13 serisini tanıtması zaten kesin gibi. 5nm sürecindeki Apple A15 Bionic yonga setinden gücünü alacak seride bekleneni karşılamasa da mini versiyonun devam edeceği ifade ediliyor. Diğer taraftan tansiyon ölçümü, detaylı uyku ölçümü gibi özelliklere sahip Apple Watch Series 7 de yine bu etkinlikte karşımıza çıkacak.
iPhone 13 mini fiyatları:
- 64 GB — 850 dolar
- 128 GB — 927 dolar
- 256 GB — 1.051 dolar
iPhone 13 fiyatları:
- 64 GB — 973 dolar
- 128 GB — 1.051 dolar
- 256 GB — 1.174 dolar
iPhone 13 Pro fiyatları:
- 128 GB — 1.313 dolar
- 512 GB — 1.622 dolar
- 1 TB — 2.055 dolar
iPhone 13 Pro Max fiyatları:
- 128 GB — 1.437 dolar
- 512 GB — 1.746 dolar
- 1 TB — 2.179 dolar