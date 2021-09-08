iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu! Fiyatlar ne kadar olacak?

Apple’ın geleneksel Sonbahar etkinliğinin yapılacağı tarih nihayet açıklandı. iPhone 13, Apple Watch Series 7 gibi ürünlerin tanıtılacağı lansman etkinliği önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre California Streaming adını taşıyacak olan iPhone 13 tanıtım etkinliği, 14 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00'da gerçekleştirilecek. Yani önümüzde bir haftalık bir süre var.

Apple’ın bu etkinlikte iPhone 13 serisini tanıtması zaten kesin gibi. 5nm sürecindeki Apple A15 Bionic yonga setinden gücünü alacak seride bekleneni karşılamasa da mini versiyonun devam edeceği ifade ediliyor. Diğer taraftan tansiyon ölçümü, detaylı uyku ölçümü gibi özelliklere sahip Apple Watch Series 7 de yine bu etkinlikte karşımıza çıkacak.

iPhone 13 mini fiyatları:

64 GB — 850 dolar

128 GB — 927 dolar

256 GB — 1.051 dolar

iPhone 13 fiyatları:

64 GB — 973 dolar

128 GB — 1.051 dolar

256 GB — 1.174 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları:

128 GB — 1.313 dolar

512 GB — 1.622 dolar

1 TB — 2.055 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatları: