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iPhone 13 serisinin tüm renklerde fotoğrafları yayınlandı

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 13 akıllı telefon modellerinin canlı fotoğrafları, cihazların gerçekte nasıl renklerle geleceğini ortaya koyuyor.

Bilim ve Teknoloji 20.09.2021, 14:51
iPhone 13 serisinin tüm renklerde fotoğrafları yayınlandı

Yeni Apple akıllı telefonların satışı yakında başlıyor ve Çin sosyal ağı Weibo'da iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun tüm renklerde canlı fotoğrafları yayınlandı.

1 Ekim'de satışa çıkıyor

Bu fotoğraflar, meraklıları için yeni iPhone modellerinin farklı renklerde canlı olarak nasıl göründüğünü gösteriyor. Örneğin, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin yeni pembe rengi, iPhone XS'deki altın rengi daha çok andırıyor. Kırmızının ise iPhone 12'deki (Product RED) turuncu-kırmızı karışımından daha çok, bordo haline geldiği göze çarpıyor.

Resmi videolarda ve sunumda gök mavisi iPhone 13 Pro size çok soluk göründüyse, canlı fotoğraflarda daha doygun bir rengi olduğunu söylemek mümkün. iPhone 13 serisi için ön siparişlerin 24 Eylül'de açılacağını ve cihazların 1 Ekim tarihinde satışa sunulacağını da hatırlatalım.

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