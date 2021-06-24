iPhone 13 serisinin lansman, satış ve ön sipariş tarihi ​​sızdı

iPhone 13 serisi akıllı telefonların duyurulmasına iki aydan fazla bir süre kaldı ancak bazı kaynaklar şimdiden yeni ürünlerin çıkış tarihini duyurmaya başladı bile.

Apple'a yakın analistlerden biri olan Dan Ives, iPhone 13 lansmanının 14 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve yeni cihazların 24 Eylül'de piyasaya sürüleceğini söyledi. Ön sipariş ise 17 Eylül'de başlayabilir.

Türkiye fiyatı yine çok yüksek...

Bu verilerin Apple tedarik zinciri denetimlerine dayandığı bildiriliyor. Analist, beklenen dört model için iPhone siparişlerinin toplam hacminin yılın ikinci yarısında 130 ila 150 milyon arasında olacağını tahmin ediyor ve dördüncü çeyrek elbette sevkiyatların büyük kısmını temsil edecek.

Fiyatlara gelince, iPhone 13 serisinin, iPhone 12'den daha pahalı olacağına dikkat çekilmiş. Bu, yeni nesil iPhone'ların, Türkiye'de astronomik olarak değerlendirebileceğimiz fiyatlandırmaya sahip iPhone 12 serisinden daha da yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğine işaret ediyor diyebiliriz.