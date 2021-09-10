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iPhone 13 modellerinin depolama kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdaki hafta tanıtmaya hazırlandığı iPhone 13 serisinin depolama kapasitesi ve renk seçenekleri belli oldu.

Bilim ve Teknoloji 10.09.2021, 17:22
iPhone 13 modellerinin depolama kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Apple, 14 Eylül Salı günü iPhone 13 serisi cihazların yanı sıra AirPods 3 ve Apple Watch Series 7'yi resmi olarak tanıtacak. Yeni cihazlar bir ay içinde satışa çıkacak ve bazı mağazalar şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlamış durumdalar.

1TB'lık iPhone bu yıl gelmeyebilir

Ukrayna merkezli bir e-ticaret sitesinde, dört iPhone 13 modelinin her biri için birden fazla renk ve depolama seçeneği listelendi. Tüm modeller için renk seçenekleri oldukça gerçekçi ve son söylentilere uygun gibi görünüyor.

iPhone 13 mini depolama ve renk seçenekleri

  • 64/128 GB
  • Siyah, Mavi, Mor, Pembe, Beyaz, Kırmızı

iPhone 13 depolama ve renk seçenekleri

  • 128/256 GB
  • Siyah, Mavi, Mor, Pembe, Beyaz, Kırmızı

iPhone 13 Pro depolama ve renk seçenekleri

  • 128/256 GB
  • Siyah, Gümüş, Altın, Bronz

iPhone 13 Pro Max depolama ve renk seçenekleri

  • 256/512 GB
  • Siyah, Gümüş, Altın, Bronz

Apple'ın henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim. Dolayısı ile daha önceki sızıntılarda 1TB belleğe sahip bir iPhone 13 modelinin satışa sunulacağı konusu henüz net değil. Bazı kaynaklara göre Apple 1TB'lık iPhone modelini bu yıl piyasaya sürmeyecek.

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